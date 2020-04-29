中关村在线消息：近日据悉，从美国专利号10,637,017所显示的苹果专利名为"柔性电池结构"，关注的是如何为可折叠显示屏供电，但它也在寻求解决所有设备中经常出现的问题。



苹果将为可折叠的iPhone或iPad设计专属柔性电池

苹果在专利当中表示："电池往往会占用便携式电子设备大量空间，随着设备的耗电量越来越大，需要为电池留出更多的空间。”

“除了占用空间外，电池也往往相当僵硬，往往无法设计成弯曲形状，围绕着电池的设备部分也无法弯曲。"

苹果的一种解决方案是将柔性电池片分成独立的区域，如可以将柔性电池片卷成离散的圆柱体，然后分布在柔性基板上，根据离散圆柱体之间的间隔和离散圆柱体的直径，所得到的电池可以至少在一个轴上弯曲。

该专利的大部分内容详细介绍了安装或堆叠电池片的不同方法，以及减轻电池材料上的应力，这可能意味着苹果摆脱了熟悉的矩形电池，苹果已经在2015年的MacBook中利用了可堆叠电池的想法。

苹果这项专利当中的柔性电池可以沿着柔性显示屏的所有四面分布，电池管理单元BMU和主逻辑板可以同时被封装在一个外壳内，被配置成通过缩回机构缩回，导致柔性显示屏被绕在一个圆柱形构件上。

苹果这项专利描述了多种创建柔性电池的方法，可以创建多种不同类型的显示设备。【7429425】

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