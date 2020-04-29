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    苹果新专利显示苹果汽车拥有可隐藏车载显示屏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，美国专利和商标局周二授予苹果公司的一项专利名为 "显示器的外观集成"，该专利提出可以改变汽车内显示屏的显示方式。

    苹果新专利显示苹果汽车拥有可隐藏车载显示屏

    苹果新专利显示苹果汽车拥有可隐藏车载显示屏

    苹果新专利显示苹果汽车拥有可隐藏车载显示屏
    苹果新专利显示苹果汽车拥有可隐藏车载显示屏

    目前的显示屏通常用于导航系统和媒体播放，目前的显示屏在车内的摆放位置相当明显，但苹果公司建议可以将其隐藏起来。

    在这项专利核心部分，苹果公司建议为显示屏搭配一个覆盖层，将其隐藏起来，作为车辆总体设计的一部分。

    该覆盖层可以包括一些元素，比如接受输入的力和触摸传感器，以及电子百叶窗等。覆盖层本身可以被涂上涂层，使其看起来像是由皮革、织物、木材、塑料、金属、纤维复合材料和其他物质制成的，这表明这个想法可以适用于各种汽车内饰设计。

    关键的地方是，该覆盖层可以通过使用极薄的外部覆盖材料，或者包括穿孔让光线透过。

    近期曝光的第二项苹果专利 "可移动面板组件 "涉及车辆的天窗，苹果提供了一些可以改善整体设计的调整。苹果专利当中，天窗有一个可控的可变半透明区域。

    该面板将能够根据面板的移动情况在不同的透明度状态之间切换，例如打开时变得更加透明，关闭时变得不透明。

    在滑动面板上还可以使用密封结构，使其在关闭时更牢固地固定在车顶上，当接触时密封结构可以帮助防止雨滴进入车内。【7429406】

    （文中图片来自互联网）

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