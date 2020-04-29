中关村在线消息：近日据外媒9to5Mac的消息，谷歌有望在今年晚些时候发布第二代Chromecast。











第二代Chromecast Ultra亮相NCC 配带遥控器

特别之处在于即将到来的Chromecast Ultra会包含两个独立硬件，分别是Dongle电视棒和遥控器，今天这两样硬件现身中国台湾的NCC认证机构中。



据NCC文档显示，第二代Chromecast Ultra中电视棒型号为GPJ110，而遥控器型号为GPJ100。不过遗憾的是NCC文档中并没有包含这两款设备的照片。

据了解，该设备支持4K HDR内容，并具备常规的Chromecast Bluetooth和WiFi连接能力。

用户可以通过外部遥控器控制该设备，在外观上会介于Daydream View遥控器和Apple TV遥控器之间。

自然遥控器上具备麦克风和专用的Google Assistant按钮，可以通过语音来控制内容，遥控器也是可编程的，能连接到电视上。

消息源表示，第二代Chromecast Ultra将填补市场的空白：运行成熟的Android TV的大众消费型电视棒。该设备将使用户能够访问YouTube TV，Netflix，Disney +，Hulu等应用。

鉴于Google最近推出了功能相似的开发者工具包，即将发布的第二代基于Android TV的Chromecast Ultra并不完全令人惊讶。

这款新设备本来应该在Google I/O 2020和Pixel 4a一起发布，但随着Google I/O 2020的取消，发布日期也将延后。【7429384】

（文中图片来自互联网）

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