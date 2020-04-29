    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    华为折叠屏智能机新专利：摄像头不打孔+屏占比更高

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 新曝光了一项华为折叠屏智能机新专利。

    华为折叠屏智能机新专利：摄像头不打孔 屏占比更高
    华为折叠屏智能机新专利：摄像头不打孔+屏占比更高

    早在2019 年 7 时候，华为向国家知识产权局申请了一款折叠屏新机的外观设计专利，并于 2020 年 4 月 28 日向外界公布。

    文件中包括了 16 张不同角度和模式下的插图，可知该机的摄像头不再占用屏幕开孔位置、有一块类似三星 Galaxy Fold 的副屏、且主屏的屏占比也变得更高。

    手机后置四摄模组似乎还引入了对强力变焦功能的支持。

    除了已发布的 Mate X 和 Mate Xs 柔性屏可折叠智能机，传闻称华为还将于 2020 下半年推出另一款采用不同设计的折叠屏新设备。

    由于三星已经在 Galaxy Fold 后推出了采用翻盖式折叠屏方案的 Galaxy Z Flip 机型，华为显然也希望在外形设计上有所突破，因而不大可能在新机上沿用 Mate X 和 Mate Xs 的旧方案。

    荷兰科技博客 LetsGoDigital 新曝光的这项外观专利表明，该公司仍有在考虑打造一款类似三星 Galaxy Fold 的折叠屏移动设备。

    虽然 Galaxy Fold 设置了副屏，但华为折叠屏新机仍在细节上有些区别，比如该公司选择了将四摄模组直接安排在副屏的侧边，虽然副屏很窄、但长度几乎贯穿了整个设备。

    当前的华为 Mate Xs 也配备了四颗摄像头，尽管新机的摄像头数量可能保持不变，但华为似乎打算引入更强大的变焦体验 —— 底下那颗的正方形而不是圆形开孔，几乎已经显而易见了。

    华为已经发布了多款支持大变焦功能的手机，包括最近发布的 P40 Pro 系列产品线，尽管没有了传统意义上的前置自拍摄像头，但用户仍可搭配副屏来获得这方面的体验。

    预计华为会在 2020 年 10 月前后发布新款折叠屏设备，以及 Mate 40 系列智能机。

    【7429362】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：华为折叠屏智能机新专利：摄像头不打孔+屏占比更高http://news.zol.com.cn/742/7429362.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7429362.html report 1421 中关村在线消息：近日据悉，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 新曝光了一项华为折叠屏智能机新专利。华为折叠屏智能机新专利：摄像头不打孔+屏占比更高早在2019 年 7 时候，华为向国家知识产权局申请了一款折叠屏新机的外观设计专利，并于 2020 年 4 月 28 日向外界公布。...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品