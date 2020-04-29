中关村在线消息：近日据悉，荷兰著名科技博客 LetsGoDigital 新曝光了一项华为折叠屏智能机新专利。



华为折叠屏智能机新专利：摄像头不打孔+屏占比更高

早在2019 年 7 时候，华为向国家知识产权局申请了一款折叠屏新机的外观设计专利，并于 2020 年 4 月 28 日向外界公布。

文件中包括了 16 张不同角度和模式下的插图，可知该机的摄像头不再占用屏幕开孔位置、有一块类似三星 Galaxy Fold 的副屏、且主屏的屏占比也变得更高。

该手机后置四摄模组似乎还引入了对强力变焦功能的支持。



除了已发布的 Mate X 和 Mate Xs 柔性屏可折叠智能机，传闻称华为还将于 2020 下半年推出另一款采用不同设计的折叠屏新设备。

由于三星已经在 Galaxy Fold 后推出了采用翻盖式折叠屏方案的 Galaxy Z Flip 机型，华为显然也希望在外形设计上有所突破，因而不大可能在新机上沿用 Mate X 和 Mate Xs 的旧方案。

荷兰科技博客 LetsGoDigital 新曝光的这项外观专利表明，该公司仍有在考虑打造一款类似三星 Galaxy Fold 的折叠屏移动设备。

虽然 Galaxy Fold 设置了副屏，但华为折叠屏新机仍在细节上有些区别，比如该公司选择了将四摄模组直接安排在副屏的侧边，虽然副屏很窄、但长度几乎贯穿了整个设备。

当前的华为 Mate Xs 也配备了四颗摄像头，尽管新机的摄像头数量可能保持不变，但华为似乎打算引入更强大的变焦体验 —— 底下那颗的正方形而不是圆形开孔，几乎已经显而易见了。

华为已经发布了多款支持大变焦功能的手机，包括最近发布的 P40 Pro 系列产品线，尽管没有了传统意义上的前置自拍摄像头，但用户仍可搭配副屏来获得这方面的体验。

预计华为会在 2020 年 10 月前后发布新款折叠屏设备，以及 Mate 40 系列智能机。

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