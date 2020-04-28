拼多多联合驴妈妈助力旅游复苏，“云游中国”景区大联播

拼多多旅游直播活动“云游中国”联合驴妈妈来到扬州市瘦西湖风景区、平潭国际旅游岛、常州中华恐龙园、宁夏石嘴山沙湖景区、曲阜尼山圣境景区，带来了一场前所未有的景区大联欢。国内五大优质景区在12个小时的直播里展示了各地的自然风光、人文特色及地道美食，共吸引56万用户在线观看，通过云端推荐、特价促销等方式，带动景区门票、餐饮、酒店、交通等线上线下旅游产品交易额超1000万元。

▲4月27日，拼多多联合驴妈妈来到国内五大景区，带来了一场前所未有的景区大联欢。上午10时扬州瘦西湖景区首先开启直播，现场主播正在介绍扬州美食。

据悉，“云游中国”是拼多多推出的大型旅游直播活动，旨在通过线上规模优势，引导海量用户到线下旅游场景消费，助力国内旅游市场在后疫情时期平稳复苏。此次五大景区联播，也是活动首次联合在线旅游企业（OTA）驴妈妈共同进行。

拼多多旅游业务负责人景明表示，合作利于双方发挥各自优势，帮助旅游行业的转型回暖，“驴妈妈是国内领先的OTA企业，旅游资源丰富，拼多多是目前国内发展最快的电商平台，双方的强强联合，将加速提升各地旅游数字化转型，为消费者带来更多便利、实惠的旅游产品”。

五大景区大联播，横跨半个中国

27日上午10时，大联播由扬州市瘦西湖风景区首先开启。“瘦西湖地处扬州城的西北，水道弯曲狭长，所以叫‘瘦西湖’。”美女导游乘着小船，伴随着船桨划动，大明寺蜀冈下、春台、莲花桥、小金山、大虹桥等诗中景点依次出现在直播画面当中，犹如一幅水墨画徐徐展开。

直播游瘦西湖，除了美景还有美食，当直播镜头对准文思豆腐、扬州炒饭、盐水鹅时弹幕瞬间刷起了“这刀工也太强了”“好馋”等留言。两个小时直播下来，上万网友已经被美景美食所征服。

▲在拼多多“云游中国”五大景区的直播中，观众观赏到了平潭景区难得一见的“蓝眼泪”真容。

接力瘦西湖直播的是1000公里以外的福建省福州市平潭县，“蓝眼泪”是平潭国际旅游岛最具爆点的一张旅游名片。这是一种个体微小、会发光的浮游生物，每当海水受到外界扰动时便会发生化学反应，发出淡淡的蓝光。以往每次“蓝眼泪”到来，大量游客的目光都会齐聚平潭，但今年受疫情影响，春节以来平潭旅游业一直处于“低谷期”，4-8月刚好是“蓝眼泪”的最佳观赏时期，为了呈现最完美直播效果，景区从白天一直播到深夜。

“蓝眼泪晚上才能看到，现在直播间看到的不及它真实美的十分之一。”平潭直播的负责人向直播间数万网友发出诚挚邀请。拼多多后台数据显示，直播期间，超过一千名观众订购了平潭民宿相关商品。

中国旅游研究院统计数据显示，清明小长假期间全国国内旅游接待总人数4325.4万人次。而行业有关人士预计，“五一”出游人次有望创造新高，出现今年首个真正的旅游小高峰。

“其实不少用户都有出行的意愿，但受限于对景区现状的不了解，出门的选择被限制了。”景明表示，现在正是旅游市场回暖的关键阶段，平台联合驴妈妈通过万人团、景区联播等方式可以进一步刺激相关消费。

“云游中国”联手驴妈妈，助力旅游复苏

“淡黄的沙漠，翠绿的芦苇”，大联播仍在持续，这次“足迹”出现在了宁夏沙湖景区，新生的芦苇正在生长，鸟儿忙着育雏，五一前后是观鸟的最佳季节，也是沙湖最美的时节。为了吸引更多线上游客，景区将原价120元的门票降至70元，为拼多多用户提供最大优惠。

免费门票、打折门票成为此次景区联播标配，位于江苏常州的中华恐龙园景区，直播期间将原价266一张的门票降至388元两张。这里的仿真恐龙遍布园区，让人不禁惊叹是不是回到了侏罗纪时期，看到两位主播玩得不亦乐乎，不少90后、00后观众十分心动，“没有孩子也能去玩么？”

▲此次拼多多“云游中国”联合驴妈妈举办的景区大联播活动中，包括扬州瘦西湖、福建平潭、中华恐龙园、宁夏沙湖、尼山圣境等均是消费者向往已久的美景圣地。

五大景区联播的最后一场设置在“东方圣城”曲阜市尼山圣境景区，这里是孔子的诞生地，据《史记》记载：孔子父母“祷于尼丘而得孔子”，尼山因此闻名遐迩。现场直播让人有一种时光穿梭的感觉，刚欣赏完72米高的孔子像，回过头便是浪漫烟火、无人机表演、尼山水秀等极具科技感的表演。

12个小时直播结束，五大景区联播活动累计吸引56万网友在线围观，弹幕留言点赞近百万条，有效带动景区门票、餐饮、酒店、交通等线上线下旅游产品交易额突破1000万元。“本来打算五一宅在家，看完直播心动了”，不少网友都表达出类似想法。

拼多多数据显示，在线观看的数十万网友中，90后占比达32.6%，00后占比25.3%，30岁以下观众占比在五成以上。疫情之下，年轻人的旅游需求被压抑太久，出不了远门观看旅游直播也不失为一种乐趣。

疫情之下，国内旅游市场遭受了前所未有的冲击，“我们希望借助拼多多近6亿的用户群，通过景区大联播以及社交互动的形式引导更多的旅游消费产生，同时驴妈妈还将拿出一大批全网最低价位的旅游产品提供给平台消费者。”驴妈妈负责人侯秦表示。

为持续助力旅游行业复苏回暖，拼多多专门设立了长效帮扶机制。消费者可以在拼多多APP中搜索“云游中国”或“驴妈妈”进入相关专区和店铺，在云端游览国内大好风光的同时，选购包括门票线路、酒店餐饮、火车票在内的旅游产品。

“未来，平台还将保持开放、协同、共赢的理念，吸引更多景区和文旅企业参与活动，希望借此帮助各地优质景区重新唤起并扩大他们在消费者心中的影响力，为他们带来更大的市场。”景明说。

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