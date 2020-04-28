拼多多“双品网购节”：推“正品险”保障品质

“4月28日晚8点，我在拼多多双品节直播间等你哦。”湖南卫视主持人、国民村长李锐，邀请粉丝们到拼多多参加“双品网购节”买好货。

本届“双品网购节”由商务部、工业和信息化部、国家邮政局与中国消费者协会共同组织，以“品牌消费、品质消费”为主题，遴选全国优质好货，让消费者买得放心。作为商务部选定的优秀电商平台，拼多多宣布在活动期间为6亿用户提供品牌和品质俱佳的“双品”商品，海量爆款商品享百亿补贴福利，用户还能通过大额补贴直降等方式，真真切切买到优惠商品。 “不仅让用户买得放心，还要买得爽。”拼多多“双品网购节”负责人介绍。

▲ “双品网购节”要让用户买得爽

“正品险”保障品质

4月23日，商务部电子商务和信息化司司长骞芳莉在媒体吹风会上介绍，这一届“双品网购节”以“品牌消费、品质消费”为主题，依托电商消费大数据，联动生产加工企业，推出品种丰富、品类齐全、质优价美产品，既有中华老字号、各地名优特产，又有网络新品牌、智能新产品，引领产业新发展，促进供需“双升级”。

拼多多新消费研究院研究员范日召介绍,按照商务部、工业和信息化部要求，本次活动将加大促销、推广和服务力度，实折实扣让利消费者，大力运用共享工厂、柔性定制、直播带货等新模式，全方位、全流程提升消费者购物体验。为了凸显“双品”主题，专门设计了精美的页面，让用户有更好的体验。

在选品上，将充分发挥平台大数据优势，基于信用评分和评价数据甄选出一批优质商家参加此次“双品节”活动，除了头部品牌，还将瞄准老字号品牌和新品牌，为企业提供大数据分析和研发建议，结合热点主题和当红消费趋势打造“小而美”的定制款商品，并在双品节期间首发上线。

此外，拼多多还将联合中国人保财险(PICC)为参加此次“双品网购节”促销的补贴商品推出“正品险”，保障消费者所买到的补贴商品均为品牌正品，并可享受“假一赔十”保障。

国民村长变身“好物推荐官”

“大家好，4月28日晚上8点，我将做客拼多多双品节直播，跟你一起分享我的宅家生活。”湖南卫视主持人、国民村长李锐化身“好物推荐官”，和粉丝们约定将在“双品网购节”分享从超护抗菌手套的抗菌小神器，到烹饪大能手的各种家居好物。另一位明星，洁柔品牌代言人马思纯则要为用户送上品牌大礼包。

▲ 湖南卫视主持人、国民村长李锐化身拼多多“好物推荐官”

范日召介绍，活动期间，平台将在APP设置“双品节专区”，可通过首页焦点图、首页悬浮窗等入口以及搜索“双品节”“双品网购节”等关键词直达活动专区，平台还将依托直播的方式，让消费者更直观地了解商品，降低决策成本。

活动持续到4月30日，其间拼多多将通过平台大额补贴直降等方式，确保用户在活动中购买到优惠商品，用户可抢50元大额券，部分商品享受满60元返10元无门槛优惠券，部分热销好货低至一折起。活动涵盖数码3C、家用电器、食品生鲜、大牌美妆、服饰运动、日用百货等全品类。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：拼多多“双品网购节”：推“正品险”保障品质http://news.zol.com.cn/742/7429083.html