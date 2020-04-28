CNTC云上论坛召开 云原生成为新基建的抓手

3月4日，中共中央政治局常务委员会会议强调，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度；随后，国家发改委也进一步明确了“新基建”的范围，包括以云计算等为代表的新技术基础设施和以数据中心为代表的算力基础设施。

落实国家战略部署，落实新基建是当务之急，从目前的发展现状来看，传统行业企业基本实现了业务的云迁移，其应用系统的弹性、自动化数据管理能力得到一定的改善，但与类似“双11”、“618“等互联网支撑系统相比，仍然存在明显差距，其原因在于业务应用软件云原生化改造和创新尚未跟上。

可以说，云原生应用已经成为新基建的重要技术抓手。

那么，云原生如何实现？云原生改造和创新与企业竞争力塑造的关系是什么？从企业管理角度如何看云原生改造？云原生应用，对信息基础设施有哪些影响？

CNTC：探讨云原生时代的数字化转型之路

4月28日，由百易传媒（DOIT）联合英特尔、浪潮、戴尔科技、VMware、阿里云、百度云、金山云、网易云等机构发起的“行业云原生技术论坛（CNTC 2020）”就上述问题进行了解答。

此次行业云原生技术线上论坛聚合了推广云原生技术的代表性企业、行业用户、KOL，围绕智能运维、Kubernetes､DevOps、微服务、Serverless等云原生技术与实践；以及计算、存储、网络等IT基础设施应对云原生应用的技术产品变化；生态能力建设以及产品成熟度等方面的内容，探讨云原生前沿技术、分享企业建设云原生平台的成功案例，增进交流与合作，共同推动传统企业云原生应用水平提高，加速完成产业转型，更加从容地面对数字化的创新时代。

本次论坛上，英特尔数据中心产品部架构师许渊在“英特尔智慧云基石助力云原生落地”的主题演讲中，阐述了英特尔以数据为中心，更全处理、更强存储和更快传输的基础架构；基于英特尔技术的云原生架构如何帮助客户快捷上云、高效用云、轻松管云；英特尔至强处理器集成 AI 加速，高效实践人工智能的能力。

此外，VMware中国卓越中心资深解决方案架构师，云安全与云原生应用专家臧铁军、浪潮集团容器云高级产品经理刘青、焱融科技首席技术官王鹏飞、大连华信技术总监Portworx首席架构师庄怀轩、灵雀云资深解决方案架构师贺洪龙也将发表各自见解。

当天下午，论坛还邀请了英特尔数据中心产品部架构师许渊、阿里云原生高级技术专家李云(至简)、金山云云原生解决方案总经理彭德华、网易云资深解决方案架构师李鲁等嘉宾，在主题为“让原生应用燎原“的沙龙对话中，就加速云原生应用在传统行业企业落地、云原生落地方法、原生应用开发平台是否必须等话题，与百易传媒（DOIT）总编宋家雨共同碰撞智慧火花。

智慧分享：《行业云原生应用指南》

为了增进传统行业对云原生应用有关的技术、产品的概念、特点，适用范围、应用方法等的了解，提升企业云原生应用水平、消除应用中的认识误区，引领广大行业用户更好地参与和融入到新基建之中，百易传媒（DOIT）还联合业界知名云原生厂商组织编撰《行业云原生应用白皮书》，为传统行业企业用户的行业云原生应用提供实用指南。

在本次论坛中，百易传媒（DOIT）会同Intel、戴尔科技集团、VMware、蚂蚁金服、阿里云、腾讯云、百度云、华为云、浪潮、金山云、京东云、网易云、红帽、灵雀云、青云、焱融科技、亚信科技、云徙科技、xSky、杉岩、青藤云、Portworx、DaoCloud、时速云、七牛云、UCloud、Caicloud才云、CSphere希云等国内外领先的云原生应用厂商专家共同编纂的《行业云原生应用指南》白皮书，就云原生的技术基础与实现、云原生应用的技术内涵、云原生应用对数据基础设施的影响、云原生化应用与安全等话题进行深度解析，并分享了云原生应用典型行业案例。

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