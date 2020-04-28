CNNIC第45次调查报告发布 中国网民规模破9亿

中关村在线消息：北京时间4月28日消息，今天上午，中国互联网络信息中心（CNNIC）对外发布了第45次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）。《报告》中详细指出，截至2020年3月 ，我国网民规模为9.04亿，同时互联网行业受疫情影响出现上升势头。





《报告》中提到，数字经济在保障消费和就业、推动复工复产等方面发挥了重要作用，展现出了强大的增长潜力。这份报告主要体现三大特点：一是基础设施建设持续完善，“新基建”助力产业结构升级；二是数字经济蓬勃发展，成为经济发展的新增长点；三是互联网应用提升群众获得感，网络扶贫助力脱贫攻坚。本次《报告》发布时值新冠病毒全球流行期间，《报告》中也提到了新冠疫情对于中国互联网和数字经济的影响。

从网民规模来看，截至2020年3月 ，我国网民规模达9.04亿，较2018年底增长7508万，互联网普及率达64.5%，较2018年底提升4.9个百分点。我国手机上网网民比例进一步提升，占比扩大。截至2020年3月 ，我国手机网民规模达8.97亿，较2018年底增长7992万，占比99.3%，较2018年底提升0.7个百分点。

以下将从各个互联网行业来分析过去一年数字经济形势：



网络视频进一步规范 互动视频成行业热点

截至2020年3月，我国网络视频（含短视频）用户规模达8.50亿，较2018年底增长1.26亿，占网民整体的94.1%。其中短视频用户规模为7.73亿，较2018年底增长1.25亿，占网民整体的85.6%。2020年初，受新冠肺炎疫情影响，网络视频应用的用户规模、使用时长均有较大幅度提升。





互动视频探索步伐加快，迅速成为行业关注焦点。一是平台促进互动视频发展。二是技术促进互动视频发展。此外，5G技术商用也为互动视频的发展提供了新机遇。但由于制作成本的限制，目前互动视频的商业模式和技术形态仍处于探索阶段。

2019年以来，短视频用户规模快速增长，内容发展更加良性，行业逐渐进入到健康发展的新阶段。短视频平台在努力扩展海外市场、输出文化的同时，与其他行业的融合趋势愈发显著，尤其在带动贫困地区经济发展上作用明显。

网络支付覆盖领域更广泛 帮助境内企业走出国门



截至2020年3月，我国网络支付用户规模达7.68亿，较2018年底增长1.68亿，占网民整体的85.0%；手机网络支付用户规模达7.65亿，较2018年底增长1.82亿，占手机网民的85.3%。





网络支付业务稳步增长，有力拉动消费升级。一是网络支付业务继续保持较快增长速度。数据显示 ，2019年非银行支付机构处理网络支付业务7199.98亿笔，处理业务金额249.88万亿元，同比分别增长35.7%和20.1%，实现较快增长。二是移动支付有力拉动消费增长。三是移动支付优化大众家庭消费结构。

网络支付正成为境内企业走出国门、境外企业进入国内市场的活跃领域。一是网络支付业务走出国门、境外业务快速发展。二是支付行业逐渐成为扩大金融市场开放的先行者。在国家放开外商投资支付机构准入限制后，2019年9月，中国人民银行批准贝宝（PayPal）收购国付宝70%的股权，标志着首家外资第三方支付机构进入境内市场。

受疫情影响 在线教育行业爆发式增长

截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长2.22亿，占网民整体的46.8%；手机在线教育用户规模达4.20亿，较2018年底增长2.26亿，占手机网民的46.9%。受新冠肺炎疫情影响，全国大中小学开学推迟，教学活动改至线上，推动在线教育用户规模快速增长。





在线教育企业通过多种方式，推动获客率和营收增长。2019年在线教育市场进入更加平稳的发展时期。数据显示 ，2019年我国在线教育共发起148起融资，同比增长38.3%，融资总金额达115.6亿元人民币。

网络游戏稳步上升 云游戏开始落地

截至2020年3月，我国网络游戏用户规模达5.32亿，较2018年底增长4798万，占网民整体的58.9%；手机网络游戏用户规模达5.29亿，较2018年底增长7014万，占手机网民的59.0%。





数据显示 ，2019年全球用户支出排名前十的网络游戏中，来自我国的《王者荣耀》、《梦幻西游》和《PUBG MOBILE》分列第二、七、九名。全球月活跃用户排名前十的网络游戏中，也有四款为国产游戏。

“云游戏”概念逐步落地。随着科技的进一步发展和5G在我国实现商用，“云游戏”从概念向落地迈出了坚实的一步。“云游戏”旨在通过云端集中运算减少游戏对客户硬件的需求，从而使更多用户可以享受高质量的游戏体验。

网络直播回归理性轨道 电商直播崛起

截至2020年3月，我国网络直播用户规模达5.60亿，较2018年底增长1.63亿，占网民整体的62.0%。其中，游戏直播的用户规模为2.60亿，较2018年底增长2204万，占网民整体的28.7%；真人秀直播的用户规模为2.07亿，较2018年底增长4374万，占网民整体的22.9%；演唱会直播的用户规模为1.50亿，较2018年底增长4137万，占网民整体的16.6%；体育直播的用户规模为2.13亿，较2018年底增长3677万，占网民整体的23.5%。在2019年兴起并实现快速发展的电商直播用户规模为2.65亿，占网民整体的29.3%。





网络直播行业在2019年延续了创新发展态势，行业变化主要体现在以下三个方面：在内容品类方面，电商直播蓬勃发展；在市场发展方面，网络直播回归理性发展轨道；在行业监管方面，相关管理机制进一步完善。

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