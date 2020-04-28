中关村在线消息：北京时间4月28日消息，今天上午李国庆在其微博发布了当当网人事调整公告，并加盖了公司公章。对此次人事调整，当当网方面向网易科技表示，4月26日李国庆抢走公章之后，这些公章就已经挂失，李国庆在使用挂失的公章演闹剧。



当当网回应李国庆人事任免公告 公章已挂失

在这份人事调整中，多名前当当网高管正式回归。前图书部门主管王曦出任集团副总裁，负责知识付费、电子书、实体书店和融合出版业务。前融资、新业务主管张巍出任集团副总裁，负责投资、融资业务。前当当影业总经理唐虓出任集团副总裁，负责IP、影视业务，兼管HR、行政和法务。早晚读书市场副总裁李铮出任集团副总裁，负责市场部。早晚读书行政总监李雪梅出任总裁助理。

另外，李国庆还对目前的一些当当网高管进行了调整阚敏改任财务副总监，不再负责百货和市场部。汪韵回归日百服装事业部任总经理，不再负责技术部。雷大伟仍任职副总裁，分管技术部。俞渝负责当当公益基金。公司董事俞渝将负责当当公益基金，这些工作交接将在一周之内完成。

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