中关村在线消息：近日据悉，在知名外媒Digital Chat Station微博上浮现了一款神秘的Realme手机实拍图片。



未见过的Realme手机实拍图流出 类似Reno的后置设计

这款神秘的Realme手机实拍图显示出类似Reno的后置设计，背面采用了三摄像头，竖条纹从下往上看类似于OPPO Reno的竖条纹，再加上碳纤维般的表面处理，让这款神秘的Realme手机有了更多的亮点。

猜测这可能是Realme的游戏手机，也可能只是一款即将上市的手机原型机，但设计上的改变应该是终于有了可喜的变化。

此外Realme X3 SuperZoom智能手机的型号为RMX2086，在通过泰国NBTC认证和印度BIS认证后，近日通过了蓝牙SIG认证。

这款手机将采用高通骁龙855 SoC处理器，搭配12GB内存和Android 10操作系统，Realme UI用户界面。Realme X3 SuperZoom智能手机单核测试成绩为788分，多核测试成绩为2624分。

另一方面，Realme X3在TENAA上曝光了外观设计和完整的规格。据悉，该机将采用6.57英寸全高清+显示屏，分辨率为2400×1080像素，搭载2.4GHz八核处理器。但芯片组的细节是个谜。

Realme X3将提供6GB+64GB、8GB+128GB和8GB+256GB三种型号，应该可以通过microSD卡进一步扩展。

这款手机运行的是Android 10系统，采用Realme UI用户界面。至于摄像头方面，这款手机将拥有4800万像素的主传感器，800万像素镜头，以及几个200万像素的传感器。

在正面，它将拥有1600万像素的主传感器和200万像素的副镜头，它还配备了一块4100mAh的电池。【7428649】

（文中图片来自互联网）

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