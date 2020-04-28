一起期待下！Win10在5月更新中调整索引算法提升运行速度

中关村在线消息：近日据悉，微软将在5月2020更新中做出了改变，让Windows 10在某些硬件上运行速度更快。







W10 5月更新调整索引算法 让电脑运行更快

在Windows 10的1909版本中，微软对Cortana进行了实质性的改动，将其与Windows搜索完全分离，在5月2020更新中，微软对Windows Search索引器的磁盘使用情况进行了微调，以解决激进的索引过程导致高磁盘使用率问题。



微软表示，Windows Search现在可以更好地识别高峰使用时间，并对索引器进行相应的管理，根据在真实硬件和不同配置的虚拟机上做的多项测试，我们的测试结果显示事实确如此，如果你的电脑配备了HDD机械式硬盘，那么Windows 10 5月2020更新实际上感觉会更快。

硬盘存储比固态硬盘更大，读写速度更慢。因此，如果你运行的是磁盘密集型进程，那么你的电脑很可能会变慢。

Windows搜索进程属于磁盘密集型进程，索引循环可能会导致系统硬盘的负载增加。由于Windows Search进程减少了磁盘的使用量，因此在硬件上，2020年5月更新会更快。

对于SSD来说，你不太可能注意到任何明显的改进，因为你在它上加载的任何东西都已经可以更快地执行操作。

固态硬盘的好处是，与HDD相比，它的等待时间已经大大减少。然而，在某些情况下，即使使用SSD固态硬盘，索引的工作仍然会影响到你的电脑性能，并占用CPU和磁盘资源。

当你在传输文件、删除文件，以及你的SSD或HDD磁盘正在积极使用时，Windows 10 2004版也会节流或完全停止任何索引活动。

而Windows Search节流索引活动的能力，将避免在SSD和HDD上出现这样的减速现象。

Windows 10的2020年5月更新已经敲定，预计最快下个月就会推出，所以如果你正受磁盘使用率高的问题困扰，你的电脑终于可以在5月得到补救了。

微软还在Windows Search上改进逻辑工作，这样它可以智能地判断何时对你的文件进行索引，提高系统的整体性能。

总之，当你主动使用设备时，Windows 10将避免执行任何索引工作。【7428636】

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