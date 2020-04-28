中关村在线消息：近日据《经济日报》消息，触控面板显示屏合作伙伴GIS和组装合作伙伴高通正在与OLED显示器公司京东方合作，将超声波指纹识别技术纳入其显示屏中。



据传iPhone 12某些高端机型将再采用Touch ID

GIS作为鸿海集团旗下的一家触控面板工厂显然将生产这些组件。

GIS和高通提供了三星在其Galaxy S20系列智能手机中使用的模块。该报道延续了此前的传言，即苹果希望在其设备阵容中以屏内指纹传感器的形式复兴某种形式的Touch ID。

苹果在这个话题上拥有多项专利，包括使用声学成像和一种基于光学针孔系统的解决方案。

今年3月，有传闻称京东方正在与GIS合作生产5.4英寸机型的OLED面板，不过尚不清楚苹果是否已经签订了生产合同。

目前，三星和LG Display向苹果供应iPhone屏幕，不过这两家供应商是否已经提供足够的产能，还有待验证。

iPhone X 及随后大尺寸显示屏 iPhone推出，迫使苹果不得不创造并使用 Face ID 作为 Touch ID 的替代方案，以消除 iPhone 设计中的Home按钮。【7428620】

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