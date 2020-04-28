中关村在线消息：近日据外媒消息，在大多数情况下，用户不再能再使用Twitter来发送SMS了。



Twitter宣布大多数国家关停原始SMS服务

在上周，Twitter关闭了接收包含新推文文本的SMS消息的功能。除了少数国家以外，该功能在大多数国家都已经被禁用，对于绝大多数通过应用或网站访问该服务的Twitter用户来说这并不是什么要紧事。

但对于某些用户却有点糟糕，现在已经有人在抱怨，因为他们仍在使用SMS来阅读推文。DansDeals公司表示，他们依靠这项功能来提醒读者销售情况。

这一变化在很大程度上标志着Twitter一个时代的结束：该服务刚推出的时候则是围绕短信建立的。

它最初的140个字符的限制是根据短信大小量身定制的，用户完全可以通过短信发送和接收新推文。

在很长一段时间里，这并不是使用Twitter的主要方式，因为越来越多的人购买了智能手机，他们可以使用移动应用了。

据Twitter发言人披露，这一最新的更新据说也是为了帮助用户的账号安全。目前还不完全清楚接收推文而不是发送推文的风险是什么，但Twitter实际上对拥有逐步淘汰这项功能这个想法已有一段时间了。

“我们通过SMS功能关闭了Twitter的其余部分，除了少数几个依赖短信功能使用Twitter的国家，”Twitter发言人说道，Twitter仍将发送“重要短信”来保护账号比如验证码。【7428610】

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