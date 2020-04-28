早报：iPhone12的四款机型曝光 索尼研发陪玩机器人

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果iPhone12被曝有四种型号，最便宜的卖600美元





美国媒体BGR报道称，苹果有望在今年秋季推出不少于四种不同的iPhone 12机型，所有机型均具有全屏显示和5G支持。其中，最便宜的iPhone 12价格将在600-700美元，这比iPhone11要便宜100多美元。



外界普遍猜测，今年秋季苹果将发布的iPhone 12系列有四款机型，分别是iPhone 12（5.4英寸）、iPhone 12 Plus（6.1英寸）、iPhone 12 Pro（6.1英寸）、iPhone 12 Pro Max（6.7英寸）。

另苹果今年将推出两款Pro机型，其中包括6.1英寸的iPhone 12 Pro和6.7英寸的iPhone 12 Pro Max，这两款机型的售价可能与前代产品相同，分别为999美元和1099美元起。

特斯拉取消本周复工计划：将于居家令解除后复工





据外媒报道，特斯拉已经取消了本周让加州弗里蒙特（Fremont）工厂的至少一部分员工复工的计划，改为在当地政府解除“就地避难”（shelter-in-place）命令的次日再复工。



据报道，一名油漆部门主管上周日向员工发出电子邮件称，本周他们不需要返厂工作。特斯拉尚未就相关置评请求作出回应。





根据索尼最新的专利显示，他们正在开发一款PlayStation 5的游戏机配件——一款能陪伴你打游戏的机器人。该机器人可以观看人的游戏玩法并对玩家的情绪做出反应。



专利文件显示，索尼公司将这款机器人视觉化，让它看起来像一个云一样的生物，有眼睛、手臂和腿，被称为“陪玩机器人”。

专利文件还表明“陪玩机器人”上安装了包括麦克风、摄像头、生物传感器、动作传感器等在内的装置，可以实时观察并分析你的状态——比如从你的音调和声音判断情绪、用人脸识别分辨表情以及通过心跳和出汗量分析紧张程度之类的。





据爆料，魅族17系列将会拥有一款魅族17 Pro的大杯产品，而且将会首次搭载无线充电功能！



此前魅族支持无线充电的产品只有一款众筹失败的魅族zero，所以魅族17 Pro也将会是魅族首款支持无线充的手机产品。

全新的无线充电技术被命名为Super wireless mCharge，命名延续自魅友们熟悉的mCharge，并且根据这个Super来看，其功率也不会很低，很可能是超过20W的无线快充技术。

聚美优品正式从纽交所退市





聚美优品向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，意味着聚美优品正式从纽交所退市。此前，4月15日，聚美优品宣布已与母公司SuperROI Global Holding Limited于2月25日签署合并协议进行私有化，目前合并计划已经完成，聚美优品成为母公司的全资子公司，不再是上市公司。



据了解，今年1月12日，聚美优品买方团提起私有化要约，拟用每ADS 20美元的价格收购未持有的股份。经一个多月的谈判，买方团与聚美优品达成最终收购方案。4月9日，买方团通过要约收购方式收购了超过4034万股A类普通股，约占流通中聚美优品已发行A类普通股总量的63.7%，聚美优品买方团已持有上市公司约96%的投票权，启动简易合并。4月15日私有化交易完成，聚美优品结束为期六年的美股上市生涯。





有外媒曝光了三星Galaxy Fold 2的后置摄像头详细参数。具体来说，三星Galaxy Fold 2将搭载后置三摄，似乎直接沿用了Galaxy S20的摄像头模组，主摄1200万像素，长焦6400万像素，以及1600万像素的超广角镜头，支持OIS光学防抖。



此外三星Galaxy Fold 2还搭载了2颗前置单摄，其中一颗位于手机A面的小屏中，居中挖孔设计，另外一颗则位于手机的折叠屏中，同样挖孔，终于取代了之前备受吐槽的斜刘海设计。换言之，三星Galaxy Fold 2将搭载一套3+1+1的五摄系统。

雷军央视节目上喊话：10亿赌约还要不要继续？董明珠回应





在央视《新闻1+1》节目中，雷军表示，格力也是中国制造业的代表，祝福格力在危机面前也能够加油，能够顺利度过这次危机。“我们共同加油，看看这五年董大姐跟我的打赌是不是还要继续？”



对于雷军的赌约，董明珠这次的回应也跟上次不同了，她说“我跟雷军很熟悉，也是朋友了，希望以后能够互相促进，用一种更大的，更好的优质竞争心态，同时希望通过竞争拿出更好的研究水平来，我们都是一个目的，推动社会进步，这就是我们要做的。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7428419）

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