中关村在线消息：北京时间4月27日消息，今天下午，小米在小米10青春版 5G新品 & MIUI 12 发布会。在这次发布会上，小米正式公开了新机小米10青春版。这款新机搭载了骁龙765G处理器，起售价为2099元。



小米10青春版正式发布 起售价为2099元

小米10青春版采用了一块6.57英寸三星AMOLED屏幕，重量为192g。这款新机将会推出五款青春的配色，四季春奶绿、桃子西柚、白桃乌龙、蓝莓薄荷、黑巧风暴。

在摄像头方面，小米10青春版搭载了全焦段AI四摄，分别为50倍潜望式变焦镜头、4800万超清主摄、120° 超广角镜头以及2cm 独立微距镜头。同时，小米10青春版的后置四摄支持50倍数码变焦，分体式OIS光学防抖，还支持AI魔法相机功能。

在核心配置方面，小米10青春版搭载了骁龙765G处理器，支持集成式双模5G，电池容量为4160mAh。这款新机采用了Hi-Res3.5mm耳机孔，配备了屏幕指纹解锁功能，支持NFC进场通信功能。小米10青春版还将推出5款青春趣玩特别包装。

在售价方面，小米10青春版将会推出三个不同容量的版本，6+64GB售价2099元，6+128GB版本售价2299元，8+128GB版售价2499元，8+256GB版本售价2799元，4 月 30 日 10 点全平台开售。

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