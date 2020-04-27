中关村在线消息：北京时间4月27日消息，近日国家邮政局官网发文，目前各地疫情开始逐渐防控到位，各地学校陆续公布开学时间，引导师生有序返校报到。为了配合学校开学，国家邮政总局要求做好校园邮政工作，来便利学生日常生活。



国家邮政局发文 严禁校园周边摆摊投递

通知强调，各寄递企业要切实保障校园末端寄递服务。精准对接学校有关部门，共同商定校园末端寄递服务模式，提倡“无接触”服务，努力满足在校师生疫情防控常态化下寄递服务需求。邮递员、快递员在做好进出登记备案、体温检测、佩戴口罩等工作后，应优先将邮件快件通过指定路径直接投递到邮政快递综合服务平台和智能快件箱。针对尚未设立邮政快递综合服务平台和智能快件箱的学校，要积极争取划定特定区域用来收投邮件快件，推广定点收寄、定点投递、预约投递等经验做法，减少人员直接接触，做好疫情防范应对。严禁在校园周边进行“摆摊投递”，严禁出现邮政快递车辆无序停靠、邮政快递包裹就地堆放等问题。

通知强调，学校属于人员密集场所，由于校园学习生活规律化的特殊性，容易引发课后和休息时间师生聚集签收、邮寄邮件快件现象发生，增加交叉感染风险。各寄递企业要商请学校有关部门制定有效防范人员聚集的具体措施，采取错峰收取、间隔排队、引流疏导等方式方法，科学有序提供寄递服务，共同创建校园安全良好的寄递服务秩序。

通知要求，各级邮政管理部门要在地方联防联控机制统一领导下，进一步加强与卫生健康、教育等部门的协作配合，持续加强疫情防控常态化下校园邮政快递服务管理，推动出台促进和规范邮政快递服务进校园工作。要指导企业在提供寄递服务过程中自觉服从校园管理，督促企业严格执行疫情防控“四早”规定和寄递安全管理“三项制度”，切实加强车辆安全、员工人身安全和操作规范管理。要严格履行监管职责，依法查处企业在校园寄递服务中存在的违法违规行为。

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