中关村在线消息：近日据悉，索尼移动总裁Mitsuya Kishida接受了日媒av.watch，透露了索尼移动新品的消息。



索尼Xperia 1 Ⅲ命名决定 骁龙875护航

Mitsuya Kishida在采访时解释为何新一代旗舰命名为索尼Xperia 1 Ⅱ，Mitsuya Kishida表示这是沿用了索尼相机的命名方式，除了方便用户理解之外，也有稳步推进和继承的意味。

Mitsuya Kishida强调，未来索尼移动旗舰将会沿用Ⅲ、Ⅳ这样的命名方式。

由此推出，下一代旗舰将是索尼Xperia 1 Ⅲ，它有望搭载高通下一代旗舰平台骁龙875，预计会在2021年上半年亮相。

当前索尼Xperia 1 Ⅱ国行版尚未发售，该机最快也要等到5月份才能开卖。

索尼Xperia 1 Ⅱ采用6.5英寸21:9 4K HDR OLED带鱼屏，分辨率为3840×1644，搭载高通骁龙865旗舰平台，配备8GB内存+256GB存储，前置800万像素，电池容量为4000mAh，支持IP68级防尘防水。

目前来看国行版Xperia 1 Ⅱ涨价几乎没有什么悬念，考虑到国行版Xperia 1首发价为6299元，由此看来Xperia 1 Ⅱ国行售价可能会超过7000元，不排除超过8000元的可能。

Mitsuya Kishida表示，索尼移动计划用两年的时间与索尼整合完毕，包括系统、产品开发、设计、采购、生产、销售等全方面与索尼实现整合，把盈利作为第一目标，在5G时代为消费者带来更多的5G产品。【7427718】

（文中图片来自互联网）

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