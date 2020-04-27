中关村在线消息：据悉，近日网络上的消息人士曝出一款三星正在研发的新型智能手机的信息，这款未公布细节配置的新手机外观看起来像Galaxy A系列的一员，这将是三星推出的第一款带有弹出式摄像头的手机。



三星将推出首款弹出式摄像头手机 部分细节泄露

由于没有了水滴状或打孔相机，弹出式相机能够给用户带来真正的全面屏观看体验。

这确实是一种别出心裁的设计，但可能会带来一些潜在的产品可靠性问题，比如使机身更厚重、内部空间更局促、无法防水等。

从@OnLeaks和@Pigtou_曝光的手机图片可以看出，它不是Galaxy S系列旗舰手机，而是一款中档的Galaxy A系列手机。

除了较大的底部下巴和边框，该手机采用的并不是时下流行的屏内指纹识别，而是一个后置指纹解锁。

手机的显示屏也不是曲面的，而是常规的平面屏，尽管它是按照高端Galaxy S系列的风格，从后向前弯曲延伸。

通过图片可以看出，该手机的背面是一个垂直排列的带闪光灯的三重后置摄像头。



有一个可以确定的细节是，它将包括一个USB-C端口，和红外线发射口一起安装在手机的顶部。

目前三星还没有公布关于该手机规格的详细信息，包括芯片、电池容量、存储、屏幕材质。

预计在未来几个月，三星将将会公布该手机更多的细节信息，希望能有更多惊喜，让我们拭目以待吧。【7427701】

（文中图片来自互联网）

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