中关村在线消息：今日据悉，小米MIUI 12将在今天下午2点在线上直播发布。



MIUI 12今日发布 小米已开启内测申请

目前小米已经开启MIUI 12内测报名申请，向微信公众号MIUI发送“MIUI12”即可获取申请码，在申请页面填写相关机型及申请码之后即可。

目前可申请MIUI 12内测的机型有Redmi K30、Redmi K20、小米CC9 Pro、Redmi Note 7 Pro、小米9 SE、小米CC9、小米CC9美图定制版、Redmi Note 8 Pro、Redmi Note 7、小米8、小米8屏幕指纹版、小米MIX 3、小米8透明探索版、小米MIX 2S、小米Note 3、小米Max 3、小米8青春版、小米MIX 2、Redmi Note 5、小米6X、小米8 SE、小米6等。

MIUI 12已经公布的新功能包括万象息屏+、深色模式2.0等等。

MIUI 12的新功能“万象息屏+”现已提前接受公测，用户可以去应用商店更新体验。

深色模式2.0，MIUI 12实现了全局覆盖，42个系统应用深度适配，20个主流应用为MIUI深度定制，还有海量第三方应用已支持非线性反色算法。

官方表示，MIUI 12打通了深色模式与夜间模式，可以跟随屏幕亮度自动调节。它采用符合WCAG标准的颜色设计，选色对比度高，亮光环境下内容更清晰；在暗光环境下可根据屏幕亮度智能降低对比度，确保夜间不刺眼。

MIUI 12还重新设计了系统动画，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军评价MIUI 12：“惊艳”。

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（文中图片来自互联网）

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