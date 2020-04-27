    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 业界资讯 > 创新科技 > 正文

    MIUI 12今日发布 小米已开启内测申请

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：今日据悉，小米MIUI 12将在今天下午2点在线上直播发布。

    MIUI 12今日发布 小米已开启内测申请
    MIUI 12今日发布 小米已开启内测申请

    目前小米已经开启MIUI 12内测报名申请，向微信公众号MIUI发送“MIUI12”即可获取申请码，在申请页面填写相关机型及申请码之后即可。

    目前可申请MIUI 12内测的机型有Redmi K30Redmi K20小米CC9 ProRedmi Note 7 Pro小米9 SE小米CC9小米CC9美图定制版Redmi Note 8 ProRedmi Note 7小米8小米8屏幕指纹版小米MIX 3小米8透明探索版小米MIX 2S、小米Note 3、小米Max 3小米8青春版小米MIX 2、Redmi Note 5、小米6X、小米8 SE、小米6等。

    MIUI 12已经公布的新功能包括万象息屏+、深色模式2.0等等。

    MIUI 12的新功能“万象息屏+”现已提前接受公测，用户可以去应用商店更新体验。

    深色模式2.0，MIUI 12实现了全局覆盖，42个系统应用深度适配，20个主流应用为MIUI深度定制，还有海量第三方应用已支持非线性反色算法。

    官方表示，MIUI 12打通了深色模式与夜间模式，可以跟随屏幕亮度自动调节。它采用符合WCAG标准的颜色设计，选色对比度高，亮光环境下内容更清晰；在暗光环境下可根据屏幕亮度智能降低对比度，确保夜间不刺眼。

    MIUI 12还重新设计了系统动画，小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军评价MIUI 12：“惊艳”。

    其他更多详情请感兴趣的朋友关注我们的后续报道。【7427683】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：MIUI 12今日发布 小米已开启内测申请http://news.zol.com.cn/742/7427683.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7427683.html report 1143 中关村在线消息：今日据悉，小米MIUI 12将在今天下午2点在线上直播发布。MIUI 12今日发布 小米已开启内测申请目前小米已经开启MIUI 12内测报名申请，向微信公众号MIUI发送“MIUI12”即可获取申请码，在申请页面填写相关机型及申请码之后即可。目前可申请MIUI 12内测的机...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错