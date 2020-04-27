中关村在线消息：近日据悉，据传谷歌将在未来几个星期内正式发布安卓最强单摄新机Pixel 4a，这是Pixel 3a的续作，也是原生安卓的最新中端标杆机。











Pixel 4a信息总结：最强单摄+仅售2800元

Pixel 4a早在2月份就开始爆料，其内容包括CAD图、渲染图、真机图、上手视频、甚至售价，基本上它已经没有什么秘密。



该机将是一款5.8英寸单手小屏手机，机身宽度仅有69.5mm，与最新的iPhone SE相差不大，而且搭载了挖孔全面屏，很多人经常表示iPhone SE如果要是全面屏设计就完美了，如果忽略处理器，那么Pixel 4a就可以是他们心中的“全面屏版iPhone SE”。

Pixel 4a将搭载后置矩形单摄，像素1200万，考虑到谷歌在摄像头上特别是单摄上的造诣，Pixel 4a无疑将会成为安卓最强的单摄新机，对于不想迷路在相机设置中的用户应该是一个不错的选择。

该机搭配骁龙730处理器，6GB内存，64/128GB存储，3080mAh电池，18W快充，后置指纹，OLED材质60Hz刷新屏幕，塑料机身。

该机价格目前泄露的消息是399美元，和全新iPhone SE同一起售价，相信会成为小屏市场一款拥有竞争力的产品。【7427677】

（文中图片来自互联网）

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