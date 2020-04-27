科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

马云：阿里的最大价值不是利润和规模，是责任和担当





马云在阿里公益年度颁奖盛典上表示，17年前，阿里在非典危机中找到机，活了下来，如今更要让别人活下来，活得更好。马云称阿里的最大价值不是利润和规模，是责任和担当，最大回报不是钱和股票，是公益带来的提升和成长。



“当当”公告：公司承认李国庆为公司董事长和总经理





李国庆方面通过北京当当科文电子商务有限公司发布公告，称当当公司承认李国庆先生为公司董事长和总经理。俞渝女士应当按照股东和董事的资格与李国庆先生展开对话。即俞渝依然为公司股东和董事。



公告表示，李国庆要求召开当当股东会，设立董事会，俞渝不同意，公司监事也未履行职权。因此李国庆按照公司法规定召集股东会。当当公司小股东参加股东会并支持李国庆。选举李国庆为董事长和总经理。股东会决议获得半数以上股东同意。

当当网内部信：李国庆一直在制造事端





当当网发布内部信称，当当网一直存在有效的章程，执行董事为俞渝。李国庆的决议所说事项，涉及修改章程，表决权不足2/3，因此“决议”无效。



“当当网已经对李国庆的野蛮行为，采取法律行动。李国庆去年起诉离婚，婚姻诉讼还在进行当中，从摔杯到微博，从要求借款到今天闯入，李国庆一直在制造事端。”当当网内部信中这么写道。

没人知道这个“股东会”的召开，李国庆今天在当当办公室的十五分钟闹剧，不会影响当当的经营、稳定和股权现实。

Surface待机1分钟Win10自动关机！微软回应





近日，有许多Surface Pro 7在微软论坛上反馈称自己的Surface出现了待机时自动关机的问题。用户表示：“如果我正在使用设备，然后在30秒-1分钟内停止任何操作，那么它就会自动黑屏且关机。按下电源键后，它会像什么都没发生一样正常启动，但关机前的所有东西都没了。我尝试重启、更新系统、运行诊断，但都没用，目前为止，还没有办法可以解决该问题。”



目前论坛上已经有500多个用户提交了该错误，并且最早可以追溯到2019年12月份，如今微软终于回应了这个问题。

微软表示：“感谢您报告此问题，我们正在积极调查。请继续关注该帖以获取更多信息，并继续检查Windows更新。”

常程就小米 10 青春版微博文案言论不当致歉





小米集团副总裁常程在微博发布致歉信息，就上周五一条涉及到小米10青春版50倍变焦拍摄功能宣传文案言论不当道歉，对公共空间发言的严谨性理解认识严重不足，影响很坏，引起网友不适，也给所有关心和喜爱我们的用户造成了巨大的困扰。也请各位用户、米粉帮助转发致歉。



小米：因常程不当言论致歉，今后杜绝类似事件发生





小米集团副总裁常程为自己的不当微博言论道歉后，小米官方也就相关事情进行了回应。小米官方称近日我司员工常程在微博发布不当言论，引发网友和用户不适，对于此事造成的社会不良影响，小米公司向大家诚恳致歉。@常程 本人对此进行了深刻反省，在公司内部做了深刻检讨。我们将继续加强对员工言行准则的培训，杜绝类似事件发生。感谢大家的监督与批评。



骁龙875加持！索尼Xperia 1 Ⅲ命名敲定





索尼移动总裁Mitsuya Kishida接受了日媒av.watch，透露了索尼移动新品。Mitsuya Kishida在采访时解释为何新一代旗舰命名为索尼Xperia 1 Ⅱ，Mitsuya Kishida表示这是沿用了索尼相机的命名方式，除了方便用户理解之外，也有稳步推进和继承的意味。



Mitsuya Kishida强调，未来索尼移动旗舰将会沿用Ⅲ、Ⅳ这样的命名方式。由此看来，下一代旗舰将是索尼Xperia 1 Ⅲ，它有望搭载高通下一代旗舰平台骁龙875，预计会在2021年上半年亮相。当前索尼Xperia 1 Ⅱ国行版尚未发售，该机最快也要等到5月份才能开卖。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！（7427522）

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