中关村在线消息：近日，据外媒91Mobile消息，Redmi预计会在近期推出Redmi K30系列新成员，它将命名为Redmi K30i。



Redmi K30i外型曝光：120Hz挖孔屏+4800万主摄

Redmi K30i与Redmi K30设计相似，它同样采用的是挖孔屏方案，刷新率为120Hz，后置主摄为4800万像素，预计售价为1799元。

从名字猜测，Redmi K30i是Redmi K30的衍生版本，二者预计会有很多相似之处。

之前中国移动内部文件显示，Redmi K30i为中国移动与小米公司联合打造的5G千元机，目的是为了加速5G普及，售价为1799元。

Redmi K30 5G采用120Hz全面屏，搭载高通骁龙765G移动平台，支持SA、NSA双模5G，后置4800万主摄，电池容量预计为4500mAh，可能支持30W闪充。

博主@差评帝曝光的Redmi K30i渲染图（真实性有待证实）

另外，Redmi更具价格优势的千元5G手机Redmi Note系列即将登场。

之前小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰暗示，Redmi要用联发科天玑800 SOC，这是联发科面向5G市场推出的中端芯片，支持SA、NSA双模5G，预计会用在Redmi Note系列新品上。【7426945】

（文中图片来自互联网）

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