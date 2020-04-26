中关村在线消息：近日据悉，据外媒NokiaPowerUser报道，HMD考虑为年度旗舰诺基亚9.3 PureView装备屏下摄像头。



诺基亚9.3 PureView曝光 或是屏下摄像头

NokiaPowerUser表示，诺基亚9.3 PureView预计在2020年下半年推出，业界猜测屏下摄像头也会在下半年量产商用，因此不排除诺基亚9.3 PureView率先使用这一技术的可能。

屏下摄像头虽然实现了正面无刘海、无挖孔的真全面屏形态，但是初期阶段仍然不够完美。

剧场目前屏下摄像头方案需要降低屏幕局部ppi来实现，看起来就好像那块区域像素损坏的感觉，而且屏下摄像头对相机成像的影响较大，所以即便能够量产商用，但是成像不如非屏下摄像头的效果好。

诺基亚9.3 PureView采用6.29英寸QHD+ pOLED显示屏，刷新率为120Hz，搭载高通骁龙865旗舰平台，最高配备8GB内存，后置蔡司认证五摄，电池容量为4500mAh，支持无线充电。

NokiaPowerUser曝光了诺基亚9.3 PureView的售价，6GB内存版本预计为799美元（约合人民币5700元），其真实性还有待进一步证实。【7426923】

（文中图片来自互联网）

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