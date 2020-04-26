中关村在线消息：近日据悉，索尼新款汽车Vision-S跨界版的渲染图公布了，今年年1月索尼发布了旗下首款电动概念车——Vision-S 视觉S，当时官方表示，它还有一个类似跨界版的兄弟车型。















索尼全新车型信息曝光 4.8秒破百

从外媒曝光的渲染图看，新车的整个前脸和侧面腰线，与索尼的首款概念车Vision-S保持一致，特别是圆润流畅的设计风格和特斯拉车型十分相似。



新车还采用了时下流行的隐藏式门把手，同时电子后视镜进一步提升了科技感。

内饰没有更多信息，不过参考此前Vision-S，采用了和理想ONE相似的三联屏设计，两侧还有电子后视镜的显示屏幕。三幅式方向盘，外加旋钮式换挡机构让整个内饰显得极为简洁。

同样参考Vision-S，新车或将拥有前后双电机，系统最大输出功率达到405kW，最高车速能达到240km/h，百公里加速也仅需4.8秒。

索尼声称并无意造车，仅仅是想成为智能汽车行业的推送者。VISION-S项目负责人Izumi Kawanishi也表示，索尼不会成为汽车制造商，而是致力于成为汽车产业变革的推动者。

虽然索尼一再强调他们无意造车，仅仅是想成为智能汽车行业的推送者，但其仍在继续与麦格纳、斯太尔合作开发汽车，并计划准备在公共道路上测试Vision-S概念车。【7426911】

（文中图片来自互联网）

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