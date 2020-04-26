中关村在线消息：近日，根据一些分析师的说法，苹果今年将推出四款iPhone 12，均采用OLED面板，支持5G连接，最便宜的iPhone 12可能会采用5.4英寸屏幕，售价在600美元到700美元之间，最贵也在5000元以内，最便宜可能刚刚4200元起步。



据传iPhone12将错峰发布：入门版比iPhone11便宜

今年突如其来的疫情，让苹果不得不选择错开发布iPhone 12机型，这样可以有更充足的时间来备货，毕竟该系列包含了四款5G机型。

业内人士表示，起价699美元的iPhone 11对苹果来说已经取得了巨大的成功，尤其是与一些竞争对手相比，包括Pixel 4和新近发布的Galaxy S20系列在内的一些竞争对手相比，iPhone 11的销量更是大有可为。

苹果年内还将推出两款Pro机型，其中包括6.1英寸的iPhone 12 Pro和6.7英寸的iPhone 12 Pro Max，这两款机型的售价可能与前代产品相同，分别为999美元和1099美元起。

所有这些iPhone的有趣之处在于，它们将支持5G连接。我们已经看到三星在今年早些时候对其所有Galaxy S20手机进行了涨价，因为它们支持5G网络。

今年苹果公司将不得不应对COVID-19引起的各种问题，包括新手机需求减少，以及可能影响新设备推出的各种物流问题。

之前郭明錤曾透露，苹果下半年的iPhone 12系列中5.4英寸和6.1英寸版本仍有可能在9月进入量产，设计最复杂的高端iPhone 12中的6.7寸版本量产时程可能会推迟至10月。

按照已知爆料，今年秋季的iPhone 12系列将提供四款机型，包括iPhone 12（5.4英寸）、iPhone 12 Plus6.1英寸、iPhone 12 Pro6.1英寸、iPhone 12 Pro Max6.7英寸。

其中，6.7英寸版本是最强型号，iPhone 12全系支持5G网络，标配5nm A14 Bionic处理器，能效大幅提高。

两款iPhone 12系列配备后置双摄，LCD屏幕，铝合金厚边框；而两款iPhone 12 Pro系列则搭载三摄+LiDAR激光雷达扫描仪，OLED屏幕，不锈钢中框，且边框更窄。【7426899】

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