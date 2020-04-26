三星新Watch获认证 配8GB内存+330mAh电池

中关村在线消息：两款新一代Galaxy Watch通过了中国工信部MIIT网站的认证，确认型号SM-R840和三星SM-R850都具备蓝牙和WIFI功能。







两款新Galaxy Watch获认证 配8GB内存+330mAh电池

但该认证信息并没有提供其他有用的信息，例如是否支持虚拟表圈等等。



预测这两款新智能手表将会在今年年底随三星Galaxy Note 20一同推出，希望三星到时也能解决心电图功能的问题。

两个月前泄漏的部分信息显示，三星新款Galaxy Watch将成为非健身为主智能手表的继任者。

这款设备的亮点之一是不锈钢版本，有蓝牙和LTE两种版本并有两种尺寸可供选择，并提供更大的电池容量。

即使是较小尺寸的版本也配有330mAh容量电池，比目前Galaxy Watch Active 2中的247毫安时电池要大得多，而且这款智能手表将拥有8GB的存储空间，可以塞入更多的音乐，而不受智能手机的束缚。【7426870】

（文中图片来自互联网）

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