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    三星新Watch获认证 配8GB内存+330mAh电池

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：两款新一代Galaxy Watch通过了中国工信部MIIT网站的认证，确认型号SM-R840和三星SM-R850都具备蓝牙和WIFI功能。

    两款新Galaxy Watch亮相 配8GB内存+330mAh电池

    两款新Galaxy Watch亮相 配8GB内存+330mAh电池
    两款新Galaxy Watch获认证 配8GB内存+330mAh电池

    但该认证信息并没有提供其他有用的信息，例如是否支持虚拟表圈等等。

    预测这两款新智能手表将会在今年年底随三星Galaxy Note 20一同推出，希望三星到时也能解决心电图功能的问题。

    两个月前泄漏的部分信息显示，三星新款Galaxy Watch将成为非健身为主智能手表的继任者。

    这款设备的亮点之一是不锈钢版本，有蓝牙和LTE两种版本并有两种尺寸可供选择，并提供更大的电池容量。

    即使是较小尺寸的版本也配有330mAh容量电池，比目前Galaxy Watch Active 2中的247毫安时电池要大得多，而且这款智能手表将拥有8GB的存储空间，可以塞入更多的音乐，而不受智能手机的束缚。【7426870】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星新Watch获认证 配8GB内存+330mAh电池http://news.zol.com.cn/742/7426870.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7426870.html report 716 中关村在线消息：两款新一代Galaxy Watch通过了中国工信部MIIT网站的认证，确认型号SM-R840和三星SM-R850都具备蓝牙和WIFI功能。两款新Galaxy Watch获认证 配8GB内存+330mAh电池但该认证信息并没有提供其他有用的信息，例如是否支持虚拟表圈等等。预测这两款新智能手表将...
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