格兰仕梁昭贤“快闪”拼多多直播间 谈中国制造

中关村在线消息：今晚格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤以“快闪”方式做客拼多多直播间，介绍企业在疫情期间的应对情况，并畅谈中国制造，为格兰仕系列产品代言。这是继格力电器董事长董明珠抖音首秀之后，又一家电龙头企业负责人做客直播间。





格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤（右一）做客拼多多直播间，畅谈疫情形势下的企业发展和中国制造，直播间的观众正在为他的发言点赞

拼多多直播负责人表示，梁昭贤此次做客拼多多直播间此前未与官方有任何沟通，他也是看到有一个直播间后台短时在线人数瞬间蹿升时发现的。

在一个多小时的直播里，梁昭贤共吸引了1.54万人次观看，收获用户分享、点赞近18万次。梁昭贤全场金句不断，消费者为这位企业负责人的智慧和担当所折服，频频下单。

梁昭贤表示，疫情期间，格兰仕的海外订单量大幅增长，在当前中国制造呈现出的“低成本+高产值”特点下，格兰仕将抓住机会、抄底人才、加大投资，把命运牢牢的掌握在自己手里。

与奋斗者同行

梁昭贤表示，受疫情冲击，国内家电市场受到影响，但格兰仕在全球不同的国家和地区其实都有不同的增长，特别是在北美地区等地区，部分产品销量涨幅在100%以上，国外订单挤占了国内产能，目前正考虑在顺德增资扩产。



直播期间，梁昭贤（右一）金句不断，有观众送出火箭、跑车，为格兰仕加油打气

梁昭贤在拼多多直播间里提到，企业应该抓住“机遇”。“二月份，我们一个订单都没有延误，都能够按期交付。这是我们对合作伙伴的尊重，是一种契约精神。遇到疫情，我们（跟客户）是一家人，不是甲方、乙方，要共同应对困难、化解挑战。相信有党和政府支持，各种政策落地，国家整个外贸一定会逆风飘扬，我们要把握时机加油干。”梁昭贤说。

面对疫情，梁昭贤强调，格兰仕不但不减薪、不裁员，还要加大招聘，要一直跟奋斗者同行。“公司计划招聘1.4万人，首批向湖北优先开放，特别是湖北贫困人群。对于大学生，我们目前已经录用超过3000名大学生，给予他们较好的待遇和平台。”梁昭贤说，“非常时期，很多人都在抄底。而对于格兰仕来说，‘人才’才是公司第一资本，现在正是公司抄底人才的大好时间。”

中国制造的两大特点

在谈到制造业时，梁昭贤认为，中国制造有两大特点：一是有完整供应链，在欧美要一个月的时间才能做出来的东西，珠三角、长三角一天就能解决整个配套。“这样对于我们大生产、大制造，非常有帮助。”

二是低成本和高效率结合在一起，管理加创新，实现低成本加高产值。这种优势在广东佛山的表现尤为突出。“以顺德制造为中心，推动整个社会经济发展。”





直播最后，梁昭贤（左一）带领现场观众走入格兰仕生产车间，感受企业的制造实力。观众在弹幕中喊出了实业报国的口号

有网友在拼多多直播间中提问，格兰仕经历过数次经济危机，在多次转型蜕变后实现大发展，此次疫情会不会成为公司新一次蜕变的契机？对此，梁昭贤表示，疫情是暂时的，发展才是永恒的。“从我的经营哲学来说，任何时候，没有困难，只有发展。只有发展，才可以解决各种困难和挑战。”梁昭贤说。

“我们以近乎生产汽车水平的生产线在生产着家电产品。” 梁昭贤表示，未来格兰仕还将不断加大投资。

“我干制造业干了42年，对制造也非常有感情，就算是一个普通的零件，我都要用最好的技术、装备去做，全产业链都要去投。”梁昭贤说，“只有舍得大规模的投资未来，企业才能发展，才能去掌握自己的命运。”

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