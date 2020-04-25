拼多多发布2019年年报：现金储备410.6亿元 活跃买家5.8亿

中关村在线消息：拼多多今日发布2019年年报，显示2019年，拼多多实现成交额10066亿元，平台年活跃买家数达5.852亿，实现年营收301.4亿元。据用户数等核心数据，创立4年半的拼多多已经成为中国第二大电商平台。

现金储备方面，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资共计410.6亿元，其中不包括2020年一季度11亿美元的定向增发融资。

▲ 截至2019年底，拼多多年活跃买家数达5.852亿，已成为中国第二大电商平台。

活跃商家劲增至510万

拼多多年报显示，截至2019年底，拼多多平台年活跃商家数超过510万，较上年同期的360万增长41.7%。依托5.85亿用户持续增长的需求，拼多多已经成为品牌商获取增量市场的核心渠道，以及国内新品牌的主要发源地。

为降低平台商家的经营成本，除了汽车行业惯例以外，拼多多一直施行“0佣金”和“0平台服务年费”的政策。相较其他线上渠道针对每笔订单收取5%左右的交易佣金，2019年，拼多多仅“0佣金”政策，就帮助商家节省了500亿元左右的资金成本，此外商家也不需要缴纳任何平台年费。

在近日上海市政府举办的新闻发布会上，拼多多方面表示，2020年会继续对商家坚持“0佣金”和“0平台服务年费”的政策，帮助商家节省运营资金成本。

今年以来，针对疫情引发的市场形势变化，拼多多相继推出了“抗疫助农专项行动”“市县长直播”“产业带复工大联播”“拼交会”等系列行动，持续提升农产区、产业带的数字化和智能化水平，助力外贸企业实现“常态化疫情防控”下的转型升级。

拼多多披露的信息显示，今年一季度，平台新增涉农商家超过27万，接近去年全年新增数量。预计今年一季度，平台包括国内外品牌、外贸企业、产业带集群企业等在内的新增商家数量，将迎来大幅增长。

▲截至2019年底，拼多多平台年活跃商家数超过510万，2020年拼多多将继续对商家坚持“0佣金”和“0平台服务年费”的政策。

人均创造GMV1.73亿元

年报显示，截至2019年底，拼多多员工总数为5828人，较上年同期增长58%。创立至今，拼多多团队中技术工程师占比始终维持在50%以上。2019年，拼多多研发费用为38.7亿元，较上一年同比增长247%，平台研发费用占收入比重达12.8%，远高于互联网行业平均水平。在持续创新的技术应用支撑下，2019年，拼多多人均创造GMV达1.73亿元。

今年一季度，针对疫情引发的变化，拼多多连续推出了“快团团”“全球直播”等多项创新性产品，大幅促进了国内线上经济的发展。在“多多直播”去中心化的架构设计和组件支撑下，2月以来，拼多多仅兴农活跃直播间便新增3.5万家，其中包括全国各地近百位市长、县长等政府领导，累计带动6亿斤农产品出村进城。

▲2019年，拼多多GMV突破万亿，人均创造GMV1.73亿元。平台研发费用为38.7亿元，占收入比重达12.8%，远高于互联网行业平均水平。

现金储备410.6亿元，投入25亿元支持“五五购物节”

拼多多在年报中表示，目前尚无法合理估算COVID-19对于平台发展前景的影响，为应对可能存在的不确定性，企业做好了充足的现金储备。

年报显示，截至2019年底，拼多多持有现金、现金等价物及短期投资共计410.6亿元，其中现金和现金等价物57.7亿元，短期投资352.9亿元。

今年3月底，部分长线投资人通过定向增发的方式，购买拼多多新发行的11亿美元A类普通股，定增资金9日内完成到账。据相同口径的汇率推算，目前拼多多持有的现金、现金等价物及短期投资共计487.1亿元。

拼多多方面表示，平台将长期投资中国农业和制造业的建设，带动包括农业大数据库、产业带C2M转型升级等“新基建”的发展，持续引领国内在线新经济的增长。

发布年报的同时，拼多多宣布将投入25亿元现金及消费券，联合10000家上海品牌和企业，通过“百亿补贴+百大商场”联合补贴，汽车等大额耐用品五五折等多种形式，打造覆盖全体上海市民的消费狂欢季。

▲4月23日，拼多多联合创始人达达（右二）在上海市新闻发布会现场的媒体午餐会上表示，作为上海“在线新经济发展高地”的领军企业，拼多多将投入25亿元现金及消费券，全面助力“五五购物节”线上线下共狂欢活动。李胜 摄

活动期间，拼多多将上线一批包括上汽集团新款凯迪拉克XT5、大众途观、大众途昂等在内的大额耐用品，每辆车最低直补超过10万元。此外，拼多多还将联合上海国资委旗下的百联集团等百家核心商场，共同启动“全场五五折”活动，通过“电商+商超”联合补贴的方式，打造线上线下最低价，引导数百万线上消费者到线下消费，促进线上线下融合发展。

据悉，拼多多本次“五五购物节”专项行动将持续至6月中旬，其间，平台将结合劳动节、母亲节、儿童节等推出一系列上海定制化大促活动。预计拼多多本次活动将覆盖上海地区超过10万家企业及商户，直接拉动上海地区消费超50亿元，带动全国其他地区购买上海消费品超50亿元。

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