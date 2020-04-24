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    全球多家科技企业加入GMIC Facebook和推特领衔

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：GMIC2020即将到来，与往年不同的是，今年的GMIC将会采取GMIC Live的形式在线召开，这场线上知识盛宴将于4月25日-27日举行。在这次的GMIC大会上，多家海内外企业在线上齐聚，实时直播连线，传递全球最新营销增长信息。

    全球多家科技企业加入GMIC Facebook和推特领衔
    全球多家科技企业加入GMIC Facebook和推特领衔

    这次参加GMIC的企业中，最受关注的无疑是Facebook、Twitter和Snapchat这几家社交巨头。这些企业都将会分享自身品牌的全球营销经验以及未来方向。国内参与的企业，诸如字节跳动旗下的巨量引擎，将带来“字节系”在营销方面的话题分享。

    除此之外，DataRangers数据漫游者、Bidalgo、TalkingData、Branch Metrics、新潮传媒、深诺互动、扬帆出海、Liftoff、TeleSign、Affise、良品铺子等国内外知名企业，都将在“全球营销增长”板块亮相，展开一场业界最专业、最前沿、最顶尖的探讨。

    （本文图片来自互联网）

    （7426121）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7426121.html report 738 中关村在线消息：GMIC2020即将到来，与往年不同的是，今年的GMIC将会采取GMIC Live的形式在线召开，这场线上知识盛宴将于4月25日-27日举行。在这次的GMIC大会上，多家海内外企业在线上齐聚，实时直播连线，传递全球最新营销增长信息。全球多家科技企业加入GMIC Facebook...
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