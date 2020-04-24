GMIC科学观世界 大佬云集畅谈疫情后的世界

中关村在线消息：GMIC在线2020在4月27日将会有一场“科学观世界”嘉宾论坛，从科学视角出发探讨疫情后的世界，涉及经济、文化、技术、教育、科学、艺术、生命等领域。





嘉宾简介：

夏志宏

数学家、天文学家，美国西北大学终身教授，南方科技大学讲座教授、数学系主任，解决了著名的庞勒维猜想，在动力系统领域做出多项重要贡献，国际动力系统和天体力学领域的领袖人物之一。

梁冬

曾任百度副总裁，凤凰卫视主持人及主编，《冬吴相对论》创办人，正安康健创始人，《生命·觉者》系列纪录片出品人及访谈人，生命通识学院创办人。

文厨

长城会创始人兼董事长、高山大学创办人。2017年邀约霍金对话，遥望星辰，探索宇宙；2019年邀约吴国盛教授，重走科学复兴之路。

周海宏

曾任中央音乐学院副院长，音乐美学家、音乐心理学、教育学家，长年从事音乐审美与教育心理学的研究与教学工作。

郝景芳

作家，作品有《流浪苍穹》《人之彼岸》《北京折叠》等，《北京折叠》获得第74届雨果奖。

肖风

中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事，上海万向区块链股份公司董事长兼总经理，万向区块链实验室创始人。

吴国盛

高山大学校董，清华大学教授、科学史系主任。

赖奕龙

荔枝FM创始人兼CEO。

但斌

东方港湾董事长，《时间的玫瑰 -- 但斌投资札记》作者，该书被评为2007年年度最畅销经济类书刊之一。

施展

北京大学史学博士，外交学院世界政治研究中心主任、政治学者，畅销书《枢纽》作者。

俞敏洪-

新东方教育集团创始人兼董事长，英语教学与管理专家。

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