GMIC Live 2020亮点策划 一文为你提前解读

中关村在线消息：全球移动互联网大会已经举办12个年头，今年将于4月25-27日首度移师互联网线上召开。本届GMIC大会主题为“2020幂次生长”，将致力于探寻下一个10年里整个商业世界有希望迎来的新一轮科技浪潮，以及它所能带来的飞速生长。





一场全球5G实验

GMIC Live 2020将与中国电信合作，开启一场全球5G实验。5G将作为技术支撑，全力保障GMIC Live2020体验。除此之外，5G还将在现场带来很多新玩法，值得关注与期待。

湖北企业公益专场

新型冠状病毒引发的肺炎疫情让湖北省尤其是武汉市被按下“暂停键”。现在，疫情正在向好发展，实现经济正常有序的逐步复苏开始成为下一步工作的重点。

GMIC Live 2020希望与湖北省所有企业携手同行、共克时艰，助力它们寻找新的商业生机和生命力量，恢复往日欣欣向荣的景象。

基于此，GMIC Live 2020将特别开设“湖北企业公益专场”，用价值500万的资源扶持湖北企业。

一场浪漫的星空直播

4月27日晚，GMIC Live 2020闭幕活动与国家天文台合作，将邀请特别嘉宾带大家一起观星，呈现一场整宿的星空直播。

我们希望在疫情即将结束的时刻，为国人打造一个浪漫的夜晚。让大家能够放下一切，重启生活。

数场音乐会打造巅峰体验

GMIC Live 2020，除了全球视野的专家学者、商业领袖、创新精英等探讨科学、科技领域的最新洞见，论道产业发展趋势，洞察行业经济走势脉络所带来的前沿议题内容。

还将在Live过程中穿插数场音乐会，邀请国内顶尖音乐家和企业家们共同演绎，营造最巅峰的视觉、听觉体验。

全球搜寻，那些追赶未来的90后先行者

GMIC Live 2020特别策划——新生代评选，基于GMIC全球化科技创新平台，挖掘具有前瞻性创新和未来影响力的90后创业者。

通过GMIC评选顾问委员会对其领导力、价值力、沟通力、潜在力、创新力等维度的严格评定，选拔出10位新生代代表，站在GMIC Live 2020上向全球展示新生代们的创新力量，引领商业模式新思路。

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