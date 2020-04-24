中关村在线消息：GMIC2020即将到来，与往年不同的是，今年的GMIC将会采取GMIC Live的形式在线召开，这场线上知识盛宴将于4月25日-27日举行。此前，GMIC已经举办了首期峰会。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群总裁汤道生在会上发表主题演讲。



汤道生GMIC进行主题演讲 加速产业互联网变局

汤道生在演讲中表示，此次疫情，给产业互联网带来了三大改变：

用户认知改变，疫情让待在家里的C端用户，通过在线的方式，去获得更多生活服务，疫情普及了更多O2O在线服务，改变用户认知，培养用户新习惯。

另外一个改变就是B端企业对产业互联网的内在需求被激发，疫情会结束，但被激发的需求，会保留、延续下来。

不仅如此，疫情之下，城市整体规划性增强，产业互联网的时空贯通、产业链打通，成为趋势。

汤道生还提到，传统基建，解决了物和人的连接，公路、机场的修建，给区域带来繁荣的商业；而数字化新基建，解决了数据的连接、交互和处理。5G、云、大数据和人工智能，将给产业升级带来更大的空间，推动形成新的产品服务、新的生产体系和新的商业模式。

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