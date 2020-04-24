GMIC2020首度移师互联网 三大看点在这里

中关村在线消息：全球移动互联网大会已经举办12个年头，今年将于4月25-27日首度移师互联网线上召开。本届GMIC大会主题为“2020幂次生长”，将致力于探寻下一个10年里整个商业世界有希望迎来的新一轮科技浪潮，以及它所能带来的飞速生长。





虽然本届GMIC大会不得不移师线上，但这一改变也让GMIC这一移动互联网盛会更具看点。

看点一：大咖论未来

2020年初最大的黑天鹅莫过于新冠肺炎疫情的全球蔓延。疫病之后，全球经济、文化、技术等诸多领域将走向何方？

面对前所未有的变局，未来的各个领域都值得细细琢磨，为了解决这些疑惑，GMIC干脆邀集各个领域的专业人士让大家有一个多维度审视未来的机会。2020年GMIC邀请天文学家夏志宏、人文学者梁冬与长城会创始人文厨担任支持，与人工智能专家、微软原全球资深副总裁张亚勤、原中央音乐学院副院长周海宏、科幻作家郝景芳、复星集团创始人之一梁信军、职业投资人但斌等一众大咖分别从他们的角度谈谈他们如何看疫情后的世界，将深邃的观点与多维度视角熔于一炉，让观众在观点的碰撞与交错中品味未来滋味。

看点二：创业年轻态

本届GMIC大会上，将通过由经纬、鼎晖、祥峰、复星四家投资基金组成的GMIC专家评审团对90后创业人群中的佼佼者根据其领导力、价值力、沟通力、潜在力、创新力等维度进行严格评定，选拔出5位新生代代表，站在GMIC领袖峰会上向全球展示新生代们的创新力量，引领商业模式新思路。

无疑，作为移动互联网“原住民”，90后人群对于移动互联网的理解更为细腻，90后创业者对于年轻人群需求与心态的把握、对互联网时代的机会的理解都有独出机杼之处。GMIC2020新生代评选将挖掘出下一个10年里可能成为行业与社会翘楚的九零后创业者，他们代表着未来行业及社会演进的方向，蕴涵着开启一个全新时代的可能。他们的一个想法或许在多年后将彻底改变我们的生活，而诸多参会嘉宾也可以从这些新生代创业者身上获得灵感，找到通往下一个十年的钥匙。

看点三：荣耀年度风

已经历时12年的GMIC大会上有不少传奇。马化腾曾在GMIC会场上勾勒过微信的蓝图，霍金曾在GMIC大会上畅谈人工智能，而荣耀总裁赵明在GMIC大会上的“风系”主题演讲则是另一个传奇。

从2015年的“笨鸟不等风”到2016年的“无惧风停”、2017年的“风物长宜放眼量”、2018年的“乘风破浪总有时”再到2019年的“疾风知劲草”，赵明的“风系”演讲，以其精准的行业预判，已经成为手机行业的风向标，而荣耀本身也快速成长，2017年开始成为互联网手机第一品牌，2020年初，赵明更在公开信中宣布开启智能手机市场中国前二，智慧全场景和IoT第一品牌的冲锋之路。

而今年的手机行业格外喧嚣。除了行业内的惨烈竞争，新冠肺炎疫情的全球蔓延也威胁到了部分手机企业的全球供应链安全及资金安全。在市场状况不佳之际，荣耀在上周还正式发布了荣耀30系列，包括荣耀30、荣耀30Pro、荣耀30Pro+三款搭载5G自研芯片麒麟990、麒麟985的新机，对5G市场发起饱和攻击。

荣耀如何看待2020年的手机市场？如何在困境中寻找生机？手机行业如何发展？这些问题的答案可能都在GMIC大会上赵明的年度“风系”演讲中。

2020年，世界的面貌已经如此不同，无论是众多大咖众论未来还是90后创业人群集体亮相抑或是荣耀赵明的年度风系演讲，都是GMIC大会中我们面对不确定的未来在寻找可能的答案，未知永远存在，我们的探索永远在路上。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：GMIC2020首度移师互联网 三大看点在这里http://news.zol.com.cn/742/7426054.html