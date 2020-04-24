GMIC在线：可能是史上最多的一次科技圈CEO组团带货！

中关村在线消息：据悉，GMIC在线CEO带货专场将在4月26日晚19:00-21:00隆重开场，十余位企业CEO现场“破圈带货”，直接老板价！



十余位CEO，破圈带货

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千万粉丝量级的主播——@张沫凡MOMO 现场助力。

张沫凡MOMO：微博首位美妆类千万级粉丝红人、全网粉丝4500万+，美妆带货第一头部红人、2017年获得年度中国红人价值榜最具商业价值红人奖第一名、2018年登上福布斯中国U30榜单、淘宝直播单场最高GMV 6000万+。

最近，她已经开始体验各企业的样品，相信她能为大家带来最全的产品体验分享。除此之外，自带流量的她和十余位CEO一起带货，现场一定也将产生很多有趣的话题。

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（文中图片来自互联网）

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