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    重磅！苹果首任AI总监确认加入GMIC Live

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：援引自GMIC官方消息，今年GMIC Live将于4月25日-27日在线举行，届时苹果首任AI研究室负责人Russ Salakhutdinov已确认参加GMIC Live，他将就“人工智能和深度学习的最新进展”发表在线演讲。

    重磅！苹果首任AI总监确认加入GMIC Live

    Russ Salakhutdinov与在深度学习领域跟Geoffrey Hinton在Google、Yann Lecun在Facebook、Andrew NG在百度并称深度学习“四大天王”组合，而Russ Salakhutdinov于2016年10月加入苹果，是苹果首任AI总监。

    对于公众来说，那时候Russ Salakhutdinov还是一个不怎么熟悉的名字。Russ Salakhutdinov加入后，首先搭建了苹果的人工智能团队，更重要的是他打破了苹果在业界一直坚持的保密文化，使得苹果的研究和成果开始真正进入人们的视野。

    2017年，Russ Salakhutdinov出席GMIC的G-Summit全球科学创新峰会，此前他甚少出席活动或公开演讲。GMIC舞台为当时人们了解苹果如何部署AI提供了一个非常难得的机会。

    此次，Russ Salakhutdinov加入GMIC Live，相信也将带来很多精彩内容。【7426038】

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