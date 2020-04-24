最新报告指出：支付宝区块链专利数达2344件，连续三年全球第一

中关村在线消息：权威机构IPRdaily今日发布《2019年全球区块链专利排行榜》，根据榜单显示，截止2020年4月17日，阿里巴巴（支付宝）全球区块链专利数累计2344件，连续三年占据榜首。

报告显示，阿里巴巴（支付宝）全球区块链专利覆盖16个国家。2019年全年，支付宝全球公开专利申请量第三年占据榜首，腾讯和中国平安分列二、三名。根据发布的图表显示，从2019年区块链专利全球区域分布来看，支付宝已在中国、美国、新加坡、加拿大、韩国、澳大利亚等全球16个国家、组织和地区进行专利布局；腾讯覆盖中国、美国、印度、韩国等6个国家，中国平安则在中国、新加坡、日本等6个国家部署。

报告认为，支付宝明显在全球的布局更为广泛，与其海外拓展经验以及对国际区块链市场前瞻性的看好有关。据了解，早在2015年，支付宝开启技术驱动、开放生态系统的全球化战略，助力超10个国家实现人工智能、移动支付等本土化创新，是科技公司出海新模式的典型。

同年，作为阿里巴巴经济体区块链担当，支付宝开始布局这一数字新基建。蚂蚁区块链负责人蒋国飞早在去年云栖大会指出，区块链将构建信任机制的基础设施，未来，“上链量”将成衡量数字经济水平的重要指标。其说法被行业广泛认同和引用。

依靠领先的自主研发技术，蚂蚁区块链构建了目前国内最大区块链生产力平台——支撑10亿账户规模、10亿日交易量，每秒10万笔跨链消息处理能力（PPS）。基于此，推动50多个复杂场景发生产业协作质变，包括全球贸易、跨境汇款、大宗商品流通、供应链金融等。【7426027】

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