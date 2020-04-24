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    苹果新版Powerbeats Pro无线耳机即将发售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：近日据悉，苹果公司将在不久后推出一款更新换代的Powerbeats Pro无线耳机，售价249.95美元。

    苹果新版Powerbeats Pro无线耳机即将发售
    苹果新版Powerbeats Pro无线耳机即将发售

    目前这款尚未公布的设备已经在4月15日通过了FCC和马来西亚标准与工业研究机构SIRIM的审核。

    根据MySmartPrice的消息，SIRIM数据库中的一份上市资料证实，A2453和A2454这两款耳机已经获得批准。

    这两款耳机分别相当于左、右耳塞。列表中提到它们是无线耳机，并补充说它们是苹果公司的蓝牙设备。

    不过相信这些应该是Powerbeats Pro设备，因为之前的版本中，左右耳塞和外壳的型号分别为A2047、A2048和A2078。

    像这样获得监管部门的批准是设备发布前的一个要求，但苹果并没有规定必须在一定的时间内发布，苹果可以随时选择推迟发布。 

    Powerbeats Pro类似于苹果的其他无线耳机AirPods Pro，但更多的是作为运动配件出现，它们带有一个挂钩，可以将耳塞套在用户的耳朵上，让用户在运动时将其固定在位。【7425964】

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/742/7425964.html report 819 中关村在线消息：近日据悉，苹果公司将在不久后推出一款更新换代的Powerbeats Pro无线耳机，售价249.95美元。苹果新版Powerbeats Pro无线耳机即将发售目前这款尚未公布的设备已经在4月15日通过了FCC和马来西亚标准与工业研究机构SIRIM的审核。根据MySmartPrice的消息，S...
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