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    新专利显示未来三星平板电脑或会集成支架

      [  中关村在线 原创  ]   作者：wangsun

    中关村在线消息：近日据悉，三星新款平板电脑专利设计专利在世界知识产权组织WIPO网站曝光，该专利展示了一款内置支架的平板电脑，可支撑起设备进行多媒体播放。

    新专利显示未来三星平板电脑或会集成支架
    新专利显示未来三星平板电脑或会集成支架

    该专利展示了三星平板电脑的原理图，该平板电脑采用了全显示屏面板，有相当数量的边框和一个弧形边缘，似乎是音量按键和电源键的位置。

    其中铰链将有助于将平板电脑连接到一个集成的支架上。虽然不确定这个支架是否可拆卸，但它的目的是非常明确的，支架将给平板电脑提供支撑。

    从图片中可以看到，这个支架看起来会给平板电脑提供30度左右的支撑角度。当关闭时，背面的支架会留下一个缺口，就像我们在三星Galaxy Fold上看到的那样。

    这款平板电脑屏幕右侧会有一个前置摄像头。据悉，该设备的背部面板将容纳扬声器格栅、充电接口，以及一个microSD卡/SIM卡插槽。

    该款平板电脑未来可能会成为三星Galaxy Tab系列的一部分，但目前这只是项专利，并不能说明它一定的会在应用在未来的产品上。

    还有传言称三星正在研发下一代旗舰平板电脑三星Galaxy Tab S7和Galaxy Tab S7+，据了解Galaxy Tab S7采用11英寸显示屏，而三星Galaxy Tab S7+可能会采用略大的12英寸显示屏。预计这两款机型将支持S Pen Stylus。【7425937】

    （文中图片来自互联网）

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