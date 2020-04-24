中关村在线消息：据悉，苹果今天面向iPhone SE用户发布了iOS 13.4.1版本更新，表示明日用户收到预装iOS 13.4的iPhone SE 2后能够立即获得更新。



苹果发布适用于iPhone SE 的iOS 13.4.1更新版本

iPhone SE用户可以通过设置应用中的OTA方式升级。要访问更新，请转到 "设置">"常规">"软件更新"。

iOS 13.4.1已经于4月7日免费其他iPhone发布，并且在4月16日关闭了iOS 13.4的签名通道。iOS 13.4.1修复了将一个错误，阻止了新系统与运行 iOS 9 或 macOS El Capitan 旧系统的设备开展 FaceTime 通话。

iOS 13.4.1 中修复的另一个问题是“设置”应用程序中的一个 bug，其导致用户无法通过快捷菜单来成功启用蓝牙。

通常情况下，苹果会在新版 iOS 发布后及时停止对旧版系统的代码签名，部分援引是为了保护客户免受试图利用新发现的漏洞开展恶意行为的攻击者。

除了提升安全性，此举还有助于让大多数用户及时用上功能最丰富的新版软件，比如在 13.4 版重大更新中引入的 iCloud 文件夹共享、邮件改进、Memoji 贴纸、光标支持等。【7425928】

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