中关村在线消息：近日据悉，请iPhone、iPad等苹果设备用户要小心了，会因为收到新的神秘字符，将直接让您的机器秒死机。



如收到神秘字符串 会导致iPhone等设备秒死

从一些国外科技博主实际测试的情况来看，这串包含了意大利国旗的emoji和信德语中的字符，的确可以让你的iPhone、iPad、Mac或Apple Watch等设备死机，而且是收到信息后立刻就死机，也有用户没有死机，但是设备完全停止响应触摸输入。

之前也曾经出现过类似的情况，而很多人将其当做恶作剧来向iPhone等苹果用户发送，所以这次新的字符出现，大家还是应该警惕的。

在2018年，一个印度泰卢固语的字符串在互联网上流传，在苹果在iOS更新中解决这个问题之前，数千台设备崩溃。

相信有人会出于恶意，给别人发送这种特殊字符，导致他人的iPhone崩溃或假死，严重的甚至需要在DFU模式下还原设备。

目前苹果还没有回应上述Bug，但是有消息称，他们已经注意到这个问题，而且还有网友表示，在最新的iOS 13.4.5测试版中，这个问题似乎已经得到了修复。【7425920】

（文中图片来自互联网）

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