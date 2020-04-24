中关村在线消息：近日据悉，著名苹果分析师郭明錤在近日致投资者的一份报告中表示：苹果正在开发的第三代 AirPods 真无线耳机，有望于 2021 上半年投入量产。



郭明錤称第三代AirPods将于明年上半年量产

新品将沿用 AirPods Pro 的系统级封装SiP，以取代二代产品上的刚柔结合 PCB 板 + SMT 贴装工艺。

郭明錤补充道，“内部变化将是第三代 AirPods 的最大变化”，意味着其外形设计看起来仍接近于第二代 AirPods 。

消费者对第二代 AirPods 的需求下降，预计苹果会采用这种新的封装方式，而立讯精密Luxshare ICT将成为新品的主要供应商。

之前 Jon Prosser 爆料称苹果会在 2020 年发布新款 AirPods已做好随时推出的准备，但 Kuo 的最新预测却已经拖到 2021 年。

还有传闻称苹果正在开发砍掉了主动式降噪功能、但外形设计沿用 AirPods Pro 的入门级产品，但郭明錤未提及。

业界猜测，苹果仍有望在 2020 下半年推出新的真无线耳机，若它不是 AirPods 产品线，那很有可能挂上 Beats 的名号。

对于 AirPods Pro 新品，估计还是会等到 2021 年四季度 ~ 2022 年一季度才会投入量产，表明 AirPods Pro 不会再 2020 ~ 2021 年初这段时间里更新。【7425799】

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