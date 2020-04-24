早报：华为nova7 5G发布 董明珠抖音直播带货

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

先来看一条手机方面的新闻。

华为nova7 5G正式发布 售价2999元起





华为昨晚正式发布了nova7 5G手机，配备了6.53寸OLED极点全面屏、麒麟985 5G SoC处理器、6400万像素四摄、40W超级快充，售价为2999元起，将于4月28日正式上市。

另外，nova7还推出了一款nova7SE机型，配备6.5英寸屏幕，支持侧面指纹识别，采用6400万像素AI四摄，搭载麒麟820芯片，售价2399元起。

苹果现在连桌面处理器也要自己研发了。

传苹果自研Mac处理器 12核产品今年推出





苹果的A系列移动处理器的性能有目共睹，也显示出了苹果的处理器设计能力，现在苹果将要更进一步，在自家的Mac电脑上也是用自研的处理器。

消息称，苹果计划在年内搭载自研处理器的Mac电脑，该处理器基于A14处理器打造，首批产品将有8个高性能内核，以及至少4个节能内核。

又一位你想不到的人要做直播带货了。

董明珠今晚抖音直播卖货 你会去看吗？





格力电器董事长兼总裁董明珠将于今晚8点在抖音首秀直播带货，不过董小姐也表示，格力还是坚持线下，随着疫情转好，线下还是做起来，因为线下可以代替就业，同时线下也可以做线上服务。

说到疫情，我国网络的一个成绩值得说一下。

工信部：疫情期间我国网上视频未降低画质





随着新冠疫情在全球爆发导致网络需求爆炸式增长，很多国家的视频网站都选择降低画质来缓解网络压力。对此，工信部信息通信发展司司长闻库表示，我国疫情期间互联网流量较去年年底相比增加了50%，但网上视频质量都是高清视频，而且还很流畅。

Surface Earbuds真无线耳机即将发布





有外媒报道称，微软Surface Earbuds真无线耳机将于5月6日在欧洲多个国家率先推出，售价199欧元。该耳机为真无线蓝牙设计，可与任何蓝牙设备配对，搭配充电盒续航可达24小时，支持主流语音助手使用。

最后来看一条游戏方面的新闻。

《荒野大镖客：救赎 2》即将加入Xbox Game Pass





如果你到现在还没有买《荒野大镖客：救赎 2》，那么好消息来了，微软宣布这款超级大作将于5月7日加入Xbox Game Pass游戏订阅服务，只要开通该服务就能免费玩到这款游戏。与此同时，微软也宣布《GTA5》将在同日退出XGP。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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