中关村在线消息：北京时间4月23日消息，今天晚间，华为举行了nova 7系列新品线上发布会。在这次发布会上，华为除了带来了nova7系列新机之外，他们还正式公布了两款全新的智能穿戴设备，分别为HUAWEI WATCH GT 2e运动手表和华为儿童手表 3 Pro超能版。



华为发布两款智能手表 还有给孩子准备的礼物

HUAWEI WATCH GT 2e运动手表提供了多达100种运动类型，在原有15种之上新增了85种自定义运动记录，包括街舞、攀岩、跑酷、滑板、冲浪、网球、棒球等极限、休闲、健身、水上项目、球类、冰雪项目等六大运动类型。

这款运动手表还支持6种运动模式自动识别，分别是户外跑步、户外步行、室内步行、室内跑步、椭圆机和划船机。运动时支持心率过高过低提醒，记录下运动时间、热量、心率区间、运动效果、恢复时间等数据，还能一键生成长图分享社交平台。

HUAWEI WATCH GT 2e加入301医院心脏健康研究，支持房颤早搏筛查及房颤风险预测（能够预测房颤患者在未来数小时内房颤即将发作的风险，并提醒用户及时采取应对措施）。

这款运动手表还采用麒麟A1芯片和智能节电算法2.0，具备智能节电功能，在提升续航能力的同时，兼顾功耗的降低，满足用户长时间使用的需求；典型使用状态下，续航能够达到两周；GPS独立运动状态下，续航达30小时，满足马拉松等较长时间的运动。

HUAWEI WATCH GT 2e采用46mm大表盘，表体与表带一体化设计，除原有单排孔设计的氟橡胶表带之外，还增加了多排双色TPU表带设计，更显年轻活力，TPU材质柔软佩戴舒适且利于排汗。加入自定义表盘和动态表盘，动感不单调。四种色彩款式，满足不同喜好，适合春夏季穿搭。

HUAWEI WATCH GT 2e售价为1288元，4月23日开启预售，4月26日正式开售。



华为发布两款智能手表 还有给孩子准备的礼物

另外，华为还发布了华为儿童手表 3 Pro超能版。这款手表拥有8GB存储，支持畅连视频，可以让你更加轻松的与孩子联系。华为儿童手表 3 Pro超能版售价为988元，2020年5月13日0点开启预售，5月20日0点正式开售。

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