中关村在线消息：北京时间4月23日消息，今天晚间，华为举行了nova 7系列新品线上发布会。在这次发布会上，华为除了带来了nova7系列新机之外，他们还正式公布了nova星人第一款智慧屏华为V55i。



华为发布智慧屏新品V55i nova星人第一款智慧屏

华为终端手机产品线总裁一上来宣布，华为智慧屏在6000+以及10000+价位的销量均取得了第一的成绩。同时，华为智慧屏也在电商平台获得了98%的好评。

华为智慧屏新品V55i外观上采用金属拉丝边框，一体折弯工艺，拥有2.6mm边框设计。这款智慧屏采用了4K高清屏，精准细腻，拥有90%的P3广色域。

在性能方面，华为V55i搭载了鸿鹄智慧芯片。音效方面华为V55i也毫不含糊，这款智慧屏采用了一体式音效，拥有低音下潜更深，音效更优质的特点。智慧声场建模也是该智慧屏的主要特点之一。另外，华为智慧屏的终端云服务，可以同时登陆多个账号。

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