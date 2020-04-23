中关村在线消息：北京时间4月23日消息，今天晚间，华为举行了nova 7系列新品线上发布会。在这次发布会上，华为带来了nova 7系列手机。拍照是华为nova7系列的一大亮点，尤其是华为nova7 Pro，这款手机不仅仅有强大的变焦四摄，前置3200万追焦双摄也让自拍更加舒适。



华为nova7前置追焦双摄 加入超级夜景3.0功能

华为nova7 Pro搭载了前置3200万追焦双摄，通过独家定制自动对焦镜头+超强AI引擎+旗舰级ISP图像处理器，带来精准眼部追焦，远近都清晰，更有全新人像超级夜景3.0、视频美颜、屏幕环形补光等功能，更支持业界领先的前置4K视频录制。

使用华为nova7 Pro自拍时，近距离20cm左右可开启“镜子”功能，直接进行补妆，拍摄彩妆细节等照片；远距离1.5米以上可实现“仿他拍”，达到前置拍摄远近都清晰的效果。在用nova7 Pro自拍视频时，自动对焦主摄和眼部追焦算法同样适用，让用户自拍视频不再局限于距离限制，轻松拍出人物清晰、场景丰富的自拍作品。

另外，华为nova7 Pro搭载了800万像素105°超广角镜头，取景范围是78°自拍镜头的两倍，无论是聚会多人自拍，还是人景合一的大场景自拍，都能轻松应对。通过强大的AI引擎进行语义识别，可以精准识别广角下的多人物主体，通过不同的畸变矫正算法分别处理人像主体和背景，大大减少了超广角自拍时图像畸变的问题，让人像、背景显示都自然。

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