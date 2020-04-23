上海开启“五五购物节”：五五折汽车登陆拼多多百亿补贴

中关村在线消息： 今日上海市政府向公众和媒体正式发布“五五购物节”筹备情况，购物节期间，上海参与活动的商家将五五折起售店内商品，让消费者真正实现“嗨购”，以最大力度刺激消费需求，释放内需潜力。

诞生于上海的新电商平台拼多多将在上海市政府与上海市商务委的指导下全力参与此次购物节。

▲4月23日下午，上海市商委召集拼多多、阿里巴巴、腾讯、美团等在沪互联网企业以及百联、光明等本地国企与媒体座谈“五五购物节”筹备情况。李胜摄

拼多多透露，将至少投入15亿元现金及补贴，全力支持上海市“五五购物节”。其间，拼多多平台将联合10000家上海品牌和企业，通过发放现金消费券、线上线下一体化购物、“百亿补贴+百大商场”联合补贴，汽车等大额耐用品五五折等多种形式，打造覆盖全体上海市民的消费狂欢季。

▲4月23日，拼多多宣布，将投入15亿元现金及补贴，联合10000家上海品牌和企业，全力支持上海市“五五购物节”。拼多多高级副总裁王坚正在介绍平台助力“五五购物节”的具体举措。李胜摄

此外，拼多多还将围绕助推上海老字号数字化转型、拉动线下新经济增长、带动出口商品转内销等实施一系列创新举措，全面助力上海线上线下新经济的壮大发展。

拼多多百亿补贴首次覆盖线下，全城“五五折”起售

据介绍，“五五购物节”期间，拼多多将联合上海国资委旗下的百联集团等百家核心商场，共同启动“全场五五折”活动，通过“电商+商超”联合补贴的方式，打造线上线下最低价。

活动将从5月4日晚间持续至5月5日晚间，包括上海市第一百货商店、上海第一八佰伴等在内的多家商场都将参与其中，基本覆盖上海各大主要商圈。其间，除黄金珠宝等特定商品外，商场内其他商品都将实现“五五折”起售。

在联合大额补贴的基础上，拼多多“百亿补贴”团队也将全面覆盖线下，通过线下扫码抽奖、网红+店员联合直播、O2O小程序内购、VR购物体验、限量款首发等多种形式，引导平台的数百万上海用户到线下进行消费，同时帮助线下店铺打造线上私域流量，以真正实现线上线下融合发展。

同时，拼多多直播团队将联合多家MCN机构，派出百余名专业主播进驻各大商场，以实现百万用户“线上逛街，线下下单”。

“通过综合性补贴，我们将联合上海线下实体打造各渠道最低价，包括品牌服装、日用品等在内的很多商品，还将实现历史最低价。”拼多多高级副总裁王坚表示，此次活动预计将带动千万人次用户走进上海线下实体店，直接拉动消费有望超过50亿元。

五五折汽车登陆拼多多百亿补贴，每辆车直补10万元以上

▲拼多多副总裁陈秋表示，此次“五五购物节”是拼多多首次全面参与的、打通线上线下全消费场景的购物狂欢活动，平台为此投入了大量人力和物力，将为上海消费者带来“全城”五五折的购物体验。李胜摄

为协同其他产业共同推进上海新经济发展，“五五购物节”期间，拼多多将通过大额直降的方式推出一批“五五折”耐用品，定向补贴上海地区居民。

据透露，首批上线的耐用品中，包含55辆上汽集团新款凯迪拉克XT5、大众途观、大众途昂等，每辆车最低直补超过10万元。

“除汽车外，我们还将联合多家上海品牌，针对大额商品进行史无前例的补贴。”王坚表示，“上海消费者可以通过线下商超扫码的方式，获取拼购权限。通过相关激励措施，我们希望在帮助上海品牌进一步扩大市场知名度的同时，引导更多居民走出家门，到线下实体进行消费，以培育壮大实体经济的消费粘性。”

追加10亿专用消费券，让全国人民都来买上海品牌商品

▲拼多多品牌发展副总裁令公表示，平台将投入15亿元现金和补贴，通过“百亿补贴+百大商场”联合补贴、汽车等大件耐用品“五五折”等形式，助力“五五购物节”成为覆盖全体上海市民的消费狂欢季。李胜摄

“五五购物节”期间，拼多多将先后上线以上海外贸商品为主的“出海优品、云购申城”专区，以上海老字号品牌为主的“国潮品牌”专区，以及“上海品牌”认证商品专区、上海商场专区等矩阵式系列活动，通过顶格流量倾斜、用户精准匹配等资源及技术支持，帮助上海品牌全面对接全国近6亿消费者。

5月6日起，上述专区将对线下活动展开接力，其间，拼多多“百亿补贴”将覆盖上述专区所有商品，在此基础上，平台还将追加10亿元“上海品牌专用消费券”，以带动全国用户共同拼购上海出品。

据了解，本次拼多多“五五购物节”专项行动将持续至6月中旬，其间，平台将结合劳动节、母亲节、儿童节等推出一系列上海定制化大促活动，以持续推动上海在线新经济的发展。【7425163】

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