中关村在线消息：北京时间4月23日消息，据外媒报道，近日知名电动汽车企业特斯拉旗下的人工智能对外宣布，他们的自动驾驶系统Autopilot已经帮助了许多车主。特斯拉车主在启用Autopilot系统的情况下已经行驶了30亿英里（约合48.28亿公里）。



特斯拉自动驾驶行驶超48亿公里 可绕地球12万圈

与大部分的自动驾驶汽车企业不同，特斯拉利用了大量的测试车辆来获取自动驾驶的数据。数十万辆的特斯拉汽车配备了一系列传感器来收集道路和驾驶数据，并在“影子模式”下测试其自动驾驶系统。特斯拉希望获得的数据可以帮助监管机构发现其系统可改善道路安全。

三月份的时候，大众汽车负责电动汽车的董事会成员托马斯·乌布里奇（Thomas Ulbrich）在接受采访时表示，特斯拉在电动汽车制造和软件领域已经领先了对手10年的水平。

乌布里奇表示，特斯拉在电动汽车领域给人留下了深刻的印象，特斯拉在电动汽车制造和软件领域已经领先了对手10年的水平。乌布里奇也相信，大众可以在未来追上特斯拉的电动汽车技术水平。

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