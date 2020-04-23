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    三星S20+ 5G奥运版取消 皆因东京奥运会推迟

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：吴晓宇

    中关村在线消息：北京时间4月23日消息， 今天日本运营商NTT Docomo对外宣布，三星Galaxy S20+ 5G奥运会版本已经取消。这个定制版本的三星Galaxy S20+取消主要是因为2020年东京奥运会已经推迟。

    三星S20+ 5G奥运版取消 皆因东京奥运会推迟
    三星S20+ 5G奥运版取消 皆因东京奥运会推迟

    三星Galaxy S20+ 5G奥运会版本原计划在今年7月份正式上市，不过现在这个计划已经彻底告吹。不过，NTT Docomo并没有透露这个决定是哪家做出的。一个月前，三星并没有提到取消这款定制机型的计划，现在事情明显已经出现了许多变化。

    据了解，三星Galaxy S20系列国行版与海外版基本保持一致，依然会推出Galaxy S20、Galaxy S20+、Galaxy S20 Ultra三个版本。这三款新机均采用了居中打孔的屏幕方案，6.2英寸、6.7英寸和6.9英寸，刷新率均达到120Hz。

    相机方面，三星Galaxy S20采用了1200万像素主摄+6400万长焦镜头+1200万超广角镜头，Galaxy S20+则在此基础上增加了一颗ToF镜头，而Galaxy S20 Ultra则采用了1.08亿像素主摄+4800万长焦镜头+1200万超广角镜头+ToF镜头的四摄组合，支持100倍变焦拍摄。

    核心配置方面，三星Galaxy S20系列均搭载了骁龙865处理器，支持双模5G连接，标配12GB内存规格；机身内置4000-5000mAh电池，最高支持45W快充，支持IP68级防尘防水。

    （本文图片来自互联网）

    （7425097）



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