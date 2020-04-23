中关村在线消息：近日据悉，中国台湾面板大厂友达光电携手半导体厂錼创科技共同推出了一款9.8英寸的Micro LED高分辨柔性显示屏幕。



新显示技术Micro LED亮相：低功耗寿命长 弥补OLED不足

该Micro LED柔性显示屏幕拥有非常高的分辨率，达到了228 PPI像素。

根据友达方面公开资料显示，该Micro LED柔性显示屏采用的是LTPS背板驱动技术，共约550多万颗小于30μm的Micro LED。

它通过高速巨量转移技术成功转植到LTPS塑胶背板上，达到超高像素密度228PPI，并且每个像素均可独立驱动发光。

Micro LED是一种全新的显示技术，具备高解析度、高亮度、高对比度、高色彩饱和度以及低功耗、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性。

巨量转移方式目前主要可分为芯片连接Chip bonding、外延连接(Wafer bonding)以及薄膜连接Thin film transfer三大种类。

目前Micro LED显示技术除了发力电视产品端以外，还主要侧重于车载显示器以及穿戴、消费型电子领域。

据了解，友达将与錼创在 Micro LED 显示技术开发领域长期合作，共同推动次时代显示技术Micro LED显示科技产品的发展，为客户提供创新的产品解决方案以及实现不受空间和角度限制的真实画面体验。

Micro LED作为下一代显示技术，在业内一直就拥有极高的关注度，其高亮度、高解析度、高对比度以及寿命长、功耗低等产品优点同QLED、OLED，甚至Mini LED相比，也是有着非常明显的优势。

这款228PPI超高像素密度集成在9.8英寸Micro LED显示屏上，它的令人期待。

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