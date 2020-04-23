中关村在线消息：据悉，目前围绕着iPhone 12和iPhone 12 Pro系列的传闻逐渐升温，据说新手机的设计已经敲定。



iPhone 12s革命性的设计曝光 将取消闪电接口

近日一个新的视频发布到YouTube上，一个名为EverythingApplePro的vlogger分享了一堆关于苹果即将推出的新iPhone 12系列的信息. 该信息的来源是一个新兴的爆料者，有良好的记录，名为Jon Prosser。

该视频称，明年的新款iPhone将会在侧面添加一种新型的智能接口，同时可能会放弃目前所有iPhone型号上都使用的Lightning接口。

从正面看，新的iPhone 12机型将看起来很像现款iPhone 11和iPhone 11 Pro手机，但是顶部的刘海会更窄，显示屏其余部分的边框也将更薄，至少在iPhone 12 Pro机型上。

从背面看，新的iPhone 12手机将配备双镜头相机，而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max将配备更新的三镜头后置相机，其中还装有新的LIDAR传感器。

手机的边缘将用扁平金属包裹，类似于大家都喜欢的老款iPhone 5的设计. 这将是一个非常令人兴奋的更新，也将是苹果的首个支持5G和120Hz "ProMotion "显示屏的产品系列，但是看起来明年推出的新iPhone 12s系列将具有更加激动人心的设计。

TF国际证券分析师Ming-Cuo早在2019年就曾报道过这样的消息，称苹果正在研究至少一款完全没有接口的新iPhone机型。

从他当时提供的上图中可以看到，他的消息人士表示，这款手机将于2021年亮相，也就是苹果将在2021年发布 "iPhone 12s "系列，看来，Jon Prosser挖出的新智能连接器似乎将提供苹果显然需要的电源和数据连接，以实现无端口的iPhone。

TF International Securities分析师Ming-Chi Kuo早在2019年就报道称，苹果公司正在开发至少一款没有接口的新iPhone。

消息人士称该手机将于2021年首次亮相，届时苹果将发布其“ iPhone 12s”系列，这种新型智能接口似乎将提供苹果需要的电源和数据连接，以使无端口iPhone成为现实。【7425028】

（文中图片来自互联网）

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